"Я с рабочими БелАЗа": белорусский посол поддержал протестующих (видео)

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня поддержал участников мирных протестов на своей родине.

«Как и все белорусы, я шокирован рассказами о пытках и избиениях граждан моей страны.…К сожалению, для этого были предпосылки. 15 лет назад у нас была открыта „Линия Сталина“. И речь шла не только о подвиге советского народа. Не менее важная причина — имя Сталина в названии. Затем появился министр внутренних дел, которому форма офицера сталинского НКВД напоминала не о мясорубке 1937 года и не о ГУЛАГе, а о Дне Победы. А теперь сотни моих соотечественников почувствовали на себе, что ряд представителей правоохранительных органов в полной мере возродили традиции НКВД в толерантной европейской Беларуси XXI века», — заявил посол.

Лещеня добавил, что «составляющими сплоченного, сильного и не склонного к внешним воздействиям государства является уважение воли народа, его языка, истории и культуры».

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который согласно Конституции является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Ковальского завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил», — сказал дипломат.

Видео с его обращением в ночь с 15 на 16 августа 2020 года опубликовала белорусская служба «Радио Свобода».

Напомним, в Беларуси объявили забастовки рабочие крупных предприятий. 17 августа планируют прекратить работу и сотрудники государственной «Белгостелерадиокомпании».

А президент Лукашенко не исключает, что может обратиться к России за помощью в подавлении протестных акций в стране.

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