- 16:00 Протесты в Беларуси: стало известно еще об одной жертве
- 15:56 В Мариуполе разыскивают "Деда Мороза", устроившего стрельбу в центре города
- 15:53 НАБУ заподозрили в попытке забрать у Злочевского Burisma Group, — СМИ
- 15:35 Предпраздничные ярмарки в Киеве 18–23 августа: по каким адресам расставят продуктовые палатки
- 15:17 Боевики на Донбассе получили модернизированное российское вооружение и беспилотники
- 15:15 Стало известно, где «Шахтер» и «Динамо» сразятся за Суперкубок Украины
- 15:12 Еще две европейские страны не признали выборы в Беларуси
- 15:06 У Тихановской рассказали, что ждет Лукашенко после смены власти
- 14:31 ВОЗ назвала людей в возрасте 20-40 лет «движущей силой» COVID-19
- 14:30 Циклон Ingrid принесет грозовые дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Яблочный Спас
- 13:56 В Шостке мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру
- 13:50 Впервые в истории США Демократическая партия проводит свой съезд виртуально
Предпраздничные ярмарки в Киеве 18–23 августа: по каким адресам расставят продуктовые палатки
В Киеве перед Днем независимости Украины проходят предпраздничные ярмарки, на которых покупателям предлагают разнообразную продукцию от товаропроизводителей — фермеров, агрохозяйств, а также от переребатывающих предприятий. На ярмарках торгуют в основном отечественными сезонными овощами и фруктами.
В условиях действующих карантинных ограничений продавцам и покупателям следует соблюдать масочный режим, а торговые места должны иметь защитные экраны, чтобы избежать прямого контакта с покупателями. В столице снова установилась жаркая погода, так что в торговых палатках должны придерживаться правил реализации скоропортящейся продукции. Торговля продолжается
18 августа (вторник) ярмарки проходят:
- в Голосеевском районе — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в пределах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
19 августа (среда) покупателей ждут по адресам:
- в Голосеевском районе — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
20 августа (четверг) распродажи состоятся:
- в Голосеевском районе — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
21 августа (пятница) продовольственные ярмарки открыты в районах:
- в Голосеевском — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
- в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.
22 августа (суббота) проведение сельскохозярмарок предполагается:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской, Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);
- в Деснянском — на улицах М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской);
- в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами В. Липковского и Богдановской).
23 августа (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской, Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе), Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Святошинском — на улице Семашко, 10.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киев попал в «желтую» зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 17 августа ужесточен карантин и действует ряд новых запретов. По словам руководителя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года. На территории Украины адаптивный карантин с учетом эпидемической ситуации по COVID-19 продлили до конца лета.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»104
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!
Ветер: 2 м/с Ю-В
Давление: 744 мм