Предпраздничные ярмарки в Киеве 18–23 августа: по каким адресам расставят продуктовые палатки

В Киеве перед Днем независимости Украины проходят предпраздничные ярмарки, на которых покупателям предлагают разнообразную продукцию от товаропроизводителей — фермеров, агрохозяйств, а также от переребатывающих предприятий. На ярмарках торгуют в основном отечественными сезонными овощами и фруктами.

В условиях действующих карантинных ограничений продавцам и покупателям следует соблюдать масочный режим, а торговые места должны иметь защитные экраны, чтобы избежать прямого контакта с покупателями. В столице снова установилась жаркая погода, так что в торговых палатках должны придерживаться правил реализации скоропортящейся продукции. Торговля продолжается до 17:00—18:00 , а то и позже.

18 августа (вторник) ярмарки проходят:

в Голосеевском районе — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в пределах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

19 августа (среда) покупателей ждут по адресам:

в Голосеевском районе — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

20 августа (четверг) распродажи состоятся:

в Голосеевском районе — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

21 августа (пятница) продовольственные ярмарки открыты в районах:

в Голосеевском — на улицах Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;

в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, в переулке Виноградном, 4−6;

в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

22 августа (суббота) проведение сельскохозярмарок предполагается:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской, Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе);

в Деснянском — на улицах М. Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского), Лисковской (в границах улиц Милославской и Радунской);

в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами В. Липковского и Богдановской).

23 августа (воскресенье) сельхозраспродажи пройдут:

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской, Заболотного (от № 20а до № 44), Любомирской (в границах улицы Лесоводной и Столичного шоссе), Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Святошинском — на улице Семашко, 10.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киев попал в «желтую» зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице с 17 августа ужесточен карантин и действует ряд новых запретов. По словам руководителя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года. На территории Украины адаптивный карантин с учетом эпидемической ситуации по COVID-19 продлили до конца лета.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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