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Мир

Войска Путина понесли потери в Сирии: погиб российский генерал

19:08 18 августа 2020
Российские войска

В Сирии во время движения автоколонны российских войск произошел взрыв, вследствие которого погиб генерал. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве уточнили, что также пострадали еще двое военных. Согласно информации, взрыв произошел во время следования из Дейз зз-Зора, примерно в 15 км от города. Предварительно, причиной взрыва было самодельное взрывное устройство.

Как известно, Россия на протяжении нескольких лет официально воюет в Сирии. До этого туда активно отправляли наемников из ЧВК Вагнера. Часто в Сирию отсылали после участия в боевых действиях на Донбассе.

В мае в сирийской провинции Алеппо взорвался военный автомобиль с группой офицеров-снайперов ФСБ.

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