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Войска Путина понесли потери в Сирии: погиб российский генерал
В Сирии во время движения автоколонны российских войск произошел взрыв, вследствие которого погиб генерал. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В ведомстве уточнили, что также пострадали еще двое военных. Согласно информации, взрыв произошел во время следования из Дейз зз-Зора, примерно в 15 км от города. Предварительно, причиной взрыва было самодельное взрывное устройство.
Как известно, Россия на протяжении нескольких лет официально воюет в Сирии. До этого туда активно отправляли наемников из ЧВК Вагнера. Часто в Сирию отсылали после участия в боевых действиях на Донбассе.
В мае в сирийской провинции Алеппо взорвался военный автомобиль с группой офицеров-снайперов ФСБ.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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