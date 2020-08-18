Белорусского оппозиционера Цепкало не пустили в Польшу

Белорусского оппозиционера Валерия Цепкало, объявленного в розыск у себя на родине и в России, не пустили на борт самолета, вылетающего в Польшу.

Во вторник, 18 августа, Цепкало вместе с семьей намеревался вылететь из Киева в Польшу рейсом польской авиакомпании LOT.

По его словам, представители авиакомпании долго советовались с кем-то из начальства. В результате заявили, что документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу, передает российский сайт «РИА Новости».

Цепкало уточнил, что у всех членов его семьи есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда проблем не возникло.

Напомним, жена экс-кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало приехала в Украину утром 16 августа. Во время пересечения границы у нее были проблемы с российскими пограничниками.

53

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter