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Этническая украинка Христя Фриланд стала первой женщиной на посту министра финансов Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, заявлявший ранее о готовности пересмотреть визовый режим для украинцев, подтвердил во вторник перестановки в своем кабинете министров.
Об этом пишет местное издание CBC.ca.
При этом он сообщил, что новым министром финансов станет его заместитель Христя Фриланд.
«Вчера [в понедельник] я принял отставку министра финансов Уильяма Морно, — сказал глава правительства журналистам. — Ранее сегодня [во вторник] я провел перестановки в кабмине. Новым министром финансов будет Христя Фриланд, при этом она останется заместителем премьер-министра».
Кроме того, по словам Трюдо, Доминик Леблан получил портфель министра межправительственных дел, продолжая занимать должность председателя Тайного совета Королевы для Канады.
Фриланд стала первой женщиной, которая возглавила канадский Минфин.
Фриланд в правительстве Трюдо с 2015 года также занимала должности министра внешней торговли и главы МИД.
Говоря о причинах перемен в правительстве страны, местные СМИ связывают его со скандалом вокруг благотворительного фонда WE Charity.
Ранее независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении Трюдо и Морно, так как их семьи тесно связаны с WE Charity. В частности, по данным телеканала CBC, мать Трюдо и его брат за выступления на различных мероприятиях фонда за последнее время получили не менее 282 тыс. канадских долларов ($ 210 тыс.). Премьер-министр уже заявил, что не влиял на решение о выборе фонда WE Charity для запуска госпрограммы, которая в итоге была передана для реализации одной из госструктур.
Данный фонд без объявления тендера был назначен единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии коронавируса. Организации из бюджета должны были перевести 900 млн канадских долларов ($ 670 млн), но контракт был разорван, когда общественности стало известно о связях фонда с семьей Трюдо и его правительством. Лидеры оппозиционных партий в связи со скандалом требовали отставки не только Морно, но и Трюдо.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Христя Фриланд заявила о том, что Канада решительно осуждает незаконную оккупацию Крыма Россией и нарушение на полуострове прав человека. Также она высказалась о том, что международное сообщество должно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее уважать международное право.51
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