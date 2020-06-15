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Зеленский и Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной
Президент Владимир Зеленский, который перешел на особый режим работы после положительного теста на коронавирус у его супруги, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры стран обсудили вопросы упрощения визового режима между странами и перспективы сотрудничества в противодействии COVID-19.
В частности, Зеленский предложил начать упрощение визового режима со студентов и заявил, что в Киеве уже ожидают группу канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.
В ответ Джастин Трюдо подтвердил возможность пересмотра визового режима с целью его либерализации.
Он также передал личные слова поддержки супруге Зеленского, которая заболела COVID-19, как в свое время супруга Трюдо.
Напомним, после инфицирования супруги Трюдо также пришлось работать в условиях самоизоляции.23
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