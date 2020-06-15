Украина

Зеленский и Трюдо обсудили упрощение визового режима между Канадой и Украиной

Президент Владимир Зеленский, который перешел на особый режим работы после положительного теста на коронавирус у его супруги, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Лидеры стран обсудили вопросы упрощения визового режима между странами и перспективы сотрудничества в противодействии COVID-19.

В частности, Зеленский предложил начать упрощение визового режима со студентов и заявил, что в Киеве уже ожидают группу канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады.

В ответ Джастин Трюдо подтвердил возможность пересмотра визового режима с целью его либерализации.

Он также передал личные слова поддержки супруге Зеленского, которая заболела COVID-19, как в свое время супруга Трюдо.

Напомним, после инфицирования супруги Трюдо также пришлось работать в условиях самоизоляции.

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