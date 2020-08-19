Ожидаются новые санкции: лидеры стран ЕС проведут в среду экстренный саммит по Беларуси

Главы государств и правительств 27 стран выразившего солидарность с народом Беларуси Евросоюза соберутся на экстренный саммит в среду в формате видеоконференции.

В ходе встречи лидеры обсудят ситуацию вокруг Беларуси и определят действия Евросоюза в отношении Минска.

Об этом написал в своем Twitter председатель Европейского совета Шарль Мишель, отметив при этом, что Беларуси «необходимо прекратить насилие и начать мирный и всесторонний диалог», руководство страны «должно учитывать волю народа» и «не должно быть никакого внешнего вмешательства».

Сообщается, что инициатива проведения переговоров принадлежит Литве и Польше, которые начали просить о встрече сразу после президентских выборов 9 августа в Белоруссии, где проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования.

По информации дипломатических источников в Брюсселе, ожидается, что участники саммита сделают заявление, которое будет включать пять основных тезисов. Во-первых, лидеры ЕС еще раз заявят, что считают итоги выборов 9 августа фальсифицированными. Во-вторых, они потребуют прекратить применение силы к протестующим и освободить всех так называемых политических заключенных, к которым в ЕС относят как задержанных участников протестов, так и ранее задержанных претендентов на пост президента.

В-третьих, лидеры выразят «поддержку мирным протестующим». В-четвертых, будет заявлено о поддержке Евросоюзом суверенитета Белоруссии и недопустимости вмешательства в ее дела внешних сил, под которыми в Брюсселе подразумевают Россию, а не страны ЕС. В-пятых, главы государств сообщества подтвердят ранее принятое главами МИД стран сообщества решение о введении новых санкций против Лукашенко и его окружения.

Напомним, что 14 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС провели внеплановую видеоконференцию, на которой приняли решение начать разработку черного списка представителей руководства Белоруссии, ответственных, как считает Брюссель, за «полицейское насилие и за фальсификацию результатов выборов 9 августа». Всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, их банковские активы в Евросоюзе подлежат заморозке.

К нынешнему саммиту новый черный список для Белоруссии еще не разработали. Как сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали, «подготовка санкционного списка уже началась, однако пока не известно, когда она будет завершена».

Она сообщила, что санкции примут «в рамках существующего санкционного режима в отношении Беларуси, который действует до 28 февраля 2021 года и включает запрет на поставки оружия в эту страну, а также черный список из четырех человек, связанных с исчезновениями оппозиционных деятелей и журналистов».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новые санкции ЕС не будут направлены на понижение прожиточного уровня граждан, и предназначены для наказания определенного круга лиц из окружения Лукашенко, которые были вовлечены в манипуляции с выборами и насилие над демонстрантами.

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