Ужасная жара: в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле за последние 107 лет

Глобальное потепление проявляется не только в Арктике, но и в более умеренных широтах. Так, на днях температура 54,4°C (129,9°F) была зафиксирована в Долине Смерти в Калифорнии, что, по мнению некоторых экспертов, может быть самым высоким показателем, когда-либо достоверно зарегистрированным на планете.

Об этом пишет National Geographic.

Температуру зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США (NWS) в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада в 15:41 по местному времени в воскресенье, 16 июля.

Per the climate data in xmACIS2, this is the first time since 1913 that Death Valley has reached 130 °F . In July 2013, it last reached 129 °F . If valid, it would be the hottest August temperature at the site by 3 °F . @NWSVegas pic.twitter.com/gZNBW4NXI4 — NWS WPC (@NWSWPC) August 16, 2020

В случае если данные будут подтверждены, это будет самая высокая температура, официально зарегистрированная на планете с июля 1913 года. Нынешний рекорд также принадлежит Долине Смерти, где 107 лет назад на протяжении трех дней температура поднималась выше 54,5°C, а 10 июля составила 56,67°C.

Однако некоторые эксперты, включая Кристофера Берта из частной метеорологической службы США, сомневаются в легитимности значений 1913 года, поскольку точность приборов столетней давности вызывает сомнения. Берт стал инициатором расследования относительно предыдущего рекорда, когда в Ливии в сентябре 1922 года было якобы зафиксировано 58 °C.

Комитет Всемирной метеорологической организации (WMO) в 2013 году пришел к выводу, что показания в Ливии, вероятно, были неправильными, из-за человеческой ошибки, типа используемого термометра и несоответствия с другими температурами в регионе — все это способствовало удалению этого значения из таблицы рекордов.

Yep it was HOT out there today...



So hot in fact, that the PRELIMINARY high temperature @DeathValleyNPS was 130°F. If verified, this will be the hottest temperature officially verified since July of 1913. For more info...https://t.co/qFXcIVoPig#DeathValley #Climate #CAwx pic.twitter.com/lAl8NQDCyp — NWS Las Vegas (@NWSVegas) August 17, 2020

Профессор Джеймс Ренвик, ученый-климатолог из Веллингтонского университета Виктории, будет принимать участие в работах по проверке показаний температуры в Долине Смерти. Он объяснил, что в этих случаях нужны дополнительные проверки приборов, которые должны работать корректно и точно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о другом климатическом рекорде: в июле на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую в истории температуру: там показатели термометров там поднялись до 21,7 градусов по Цельсию, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 1979 году.

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