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Глобальная катастрофа близка: ученые спрогнозировали, когда Арктике полностью избавится от морского льда
Стремительное таяние ледников в Арктике указывает человечеству на возможность изменения климата в ближайшие годы в результате глобального потепления, которое может привести к повышению уровня Мирового океана и гибели существующей цивилизации.
Поэтому крайне важно понимать, с какой скоростью происходит таяние льдов с тем, чтобы предпринимать меры по его предотвращению.
Между тем, ледники в Северном Ледовитом океане тают быстрее, чем предполагалось ранее: предыдущие прогнозы могут быть неточны, поскольку климатические модели не учитывали резкого повышения температуры, которое произошло за последние 40 лет, говорится в статье в журнале Nature Climate Change от 10 августа.
Его авторы, сотрудники Британской антарктической службы, факультета наук о Земле и космосе Вашингтонского университета, а также Университета Реддинга сравнивали состояние морских ледников в Арктике во времена Микулинского межледниковья (интервал, разделяющий соседние ледниковые эпохи) с нынешним.
«Межледниковье, более теплый период 116−130 тысяч лет назад, служит потенциальным аналогом будущего изменения климата. Летняя инсоляция того периода в высоких северных широтах привела к тому, что температуры на суше в Арктике стали на четыре-пять градусов выше, чем в доиндустриальную эпоху. Моделирование климата ранее не могло уловить эти повышенные температуры — возможно, потому, что они не были способны правильно определить изменения в морских льдах. Мы же показываем, что последняя версия климатической модели Центра Хэдли Великобритании (HadGEM3) отражает более точный прогноз по климату во времена Микулинского межледниковья, включая повышенные температуры», — пишут ученые.
Используя модель Центра Хэдли для изучения морского льда в Арктике в ту эпоху, авторы новой работы пришли к выводу, что под действием интенсивного солнечного света весной и в начале лета в этом регионе образовалось множество «прудов», которые сыграли решающую роль в таянии морского льда. Кроме того, моделирование того, что ожидает нас в будущем, на основе данных по Микулинскому межледниковому периоду показывает: Арктика может целиком утратить свои морские льды к 2035 году.
«Наш анализ показывает, что мы явно недооцениваем скорость повышения температуры в атмосфере, ближайшей к уровню моря. А это в итоге привело к исчезновению морского льда быстрее, чем ожидалось»,— констатирует профессор Йенс Хессельбьерг Кристенсен из Института Нильса Бора при Копенгагенском университете.
Вместе со своими коллегами из университетов Бергена и Осло, а также Датского метрологического института он сравнил сегодняшние колебания климата в Арктике с изменениями температуры в Гренландии 11−120 тысяч лет назад. «Резкое повышение температуры, которое сейчас наблюдается в Арктике, случалось только во время последнего ледникового периода. За это время анализ ледяных кернов показал, что температура над ледниковым щитом Гренландии повысилась в несколько раз, от 10 до 12 градусов, в течение 40−100 лет», — добавил Кристенсен.
Ученый подчеркивает, что значение и последствия резкого повышения температуры еще предстоит оценить. Поэтому в будущем следует уделять больше внимания моделированию этих событий: таким образом можно будет создать совершенные подходы, которые помогут точнее прогнозировать повышение температуры. «Изменения происходят столь быстро в летние месяцы. Морской лед, вероятно, исчезнет быстрее, чем предсказывали большинство климатических моделей. Мы должны продолжать внимательно следить за изменениями температуры и учитывать в этих моделях правильные климатические процессы», — отметил он.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце июля на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую в истории температуру. Так, показатели термометров там поднялись до 21,7 градусов по Цельсию, что на 0,5 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 1979 году.48
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