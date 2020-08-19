- 05:49 Первый пошел: Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
- 05:25 Занизили цену в десятки раз: в Запорожье СБУ разоблачила махинации с коммунальной землей на миллионы гривен
- 04:55 Страны G7 в ближайшее время предложат план реформы ВОЗ: что об этом известно
- 04:25 Цепкало предложил Тихановской стать «переходным президентом»
- 03:30 Ужасная жара: в Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле за последние 107 лет
- 03:10 Убьет десятки тысяч людей: стали известны объемы ядерных запасов КНДР
- 02:53 Ученые разработали частицы, останавливающие развитие кариеса
- 01:58 Путин лично руководил взломом серверов противников Трампа: в Сенате США представили важный доклад
- 01:22 Ожидаются новые санкции: лидеры стран ЕС проведут в среду экстренный саммит по Беларуси
- 00:53 Смертельное ДТП на Волыни: столкнулись Volkswagen Golf и грузовик Volvo, погиб водитель
- 00:26 Этническая украинка стала первой женщиной на посту министра финансов Канады
- 18.08 23:57 В Беларуси представили Координационный совет по трансферу власти
Убьет десятки тысяч людей: стали известны объемы ядерных запасов КНДР
В распоряжении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сменившего недавно премьер-министра, находится до 60 ядерных бомб и 5000 тысяч тонн химического оружия.
Об этом стало известно из военного доклада США, данные которого приводит газета Daily Mail.
«Данные о запасах ядерного оружия в Северной Корее разнятся от 20 до 60 бомб, с возможностью производить шесть новых устройств каждый год», — говорится в документе.
Его авторы добавили, что, по мнению экспертов, к концу 2020 года КНДР сможет произвести до 100 боеголовок.
При этом в докладе поясняют, что Пхеньян держит такие запасы на случай угрозы смены режима от других государств. В любом конфликте, уверены они, Северная Корея применит и химическое оружие, в котором, вероятно, использованы различные вирусы. Так, всего один фунт сибирской язвы, прикрепленный к ракете, может уничтожить 50 тысяч человек.
Ранее доклад о ядерных разработках в КНДР опубликовала ООН. По данным организации, в результате последних шести ядерных испытаний Пхеньяну удалось изобрести миниатюрное ядерное устройство.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года Северная Корея отказалась от моратория на ядерные испытания и заявила, что покажет новые образцы ядерного оружия.27
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Путь от машины был в крови: в Харькове таксист с перерезанной шеей самостоятельно добрался до больницы
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 742 мм