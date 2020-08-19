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Мир

Убьет десятки тысяч людей: стали известны объемы ядерных запасов КНДР

3:10 19 августа 2020
Ким Чен Ын

В распоряжении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сменившего недавно премьер-министра, находится до 60 ядерных бомб и 5000 тысяч тонн химического оружия.

Об этом стало известно из военного доклада США, данные которого приводит газета Daily Mail.

«Данные о запасах ядерного оружия в Северной Корее разнятся от 20 до 60 бомб, с возможностью производить шесть новых устройств каждый год», — говорится в документе.

Его авторы добавили, что, по мнению экспертов, к концу 2020 года КНДР сможет произвести до 100 боеголовок.

При этом в докладе поясняют, что Пхеньян держит такие запасы на случай угрозы смены режима от других государств. В любом конфликте, уверены они, Северная Корея применит и химическое оружие, в котором, вероятно, использованы различные вирусы. Так, всего один фунт сибирской язвы, прикрепленный к ракете, может уничтожить 50 тысяч человек.

Ранее доклад о ядерных разработках в КНДР опубликовала ООН. По данным организации, в результате последних шести ядерных испытаний Пхеньяну удалось изобрести миниатюрное ядерное устройство.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года Северная Корея отказалась от моратория на ядерные испытания и заявила, что покажет новые образцы ядерного оружия.

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