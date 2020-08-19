Военный переворот в Мали: президент решил уйти в отставку

После длительных протестов, президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об уходе со своего поста и роспуске парламента и правительства. Напомним, в Беларуси уже 10 дней люди протестуют против режима президента Лукашенко.

В Мали президент Кейта сделал громкое заявление через несколько часов после того, как его и премьер-министра страны арестовали военные, устроившие в стране переворот, передает Reuters.

Кейта заявил в телевизионном обращении, что не хочет кровопролития ради того, чтобы остаться у власти.

Мятеж произошел в Мали накануне. Военные заявили, что проведут новые парламентские выборы. До этого протесты в стране продолжались более двух месяцев. Люди были недовольны коррупцией, некомпетентной экономической политикой и ростом насилия в некоторых регионах страны. Но поводом для протестов стало решение конституционного суда Мали об отмене результатов парламентских выборов, полученных на нескольких избирательных участках. Они показали победу оппозиции. Решение суда позволило правящей партии сохранить большинство в парламенте.

Было создано оппозиционное «Движение 5 июня», названное в честь дня, когда протестующие вышли на улицы. Они потребовали отставки президента и премьера. Военный мятеж 18 августа оппозиция предпочитает называть народным восстанием.

Ибрагим Кейта стал президентом Мали в 2013 году. До этого, в 2002—2007 годах, он занимал должность премьер-министра. Предыдущего президента Диункунде Траоре свергли в 2012 году в результате государственного переворота.



Как сообщали «ФАКТЫ», учитывая сегодняшнюю ситуацию в Украине, политтехнолог Сергей Гайдай считает, что президент Владимир Зеленский может лишиться своего поста гораздо раньше, несмотря на его достаточно неплохие рейтинги.





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