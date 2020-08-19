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Протесты в Беларуси: ОМОН разогнал рабочих Минского тракторного завода, есть задержанные (фото)
В Беларуси продолжают бастовать рабочие промышленных предприятий. Утром 19 августа работники Минского тракторного завода (МТЗ) планировали начать забастовку, но на проходной их встретил ОМОН.
Как сообщает TUT.BY, люди накануне, по согласованию с директором предприятия, написали заявления на отпуск за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия через заблокированные пропуска.
Силовики оттеснили рабочих, а также работников Минского моторного завода, которые пришли поддержать демонстрантов.
Некоторых демонстрантов, судя по фото, отводили в сторону. Возможно, задерживали.
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