Протесты в Беларуси: ОМОН разогнал рабочих Минского тракторного завода, есть задержанные (фото)

В Беларуси продолжают бастовать рабочие промышленных предприятий. Утром 19 августа работники Минского тракторного завода (МТЗ) планировали начать забастовку, но на проходной их встретил ОМОН.

Как сообщает TUT.BY, люди накануне, по согласованию с директором предприятия, написали заявления на отпуск за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия через заблокированные пропуска.

Силовики оттеснили рабочих, а также работников Минского моторного завода, которые пришли поддержать демонстрантов.

Некоторых демонстрантов, судя по фото, отводили в сторону. Возможно, задерживали.

Напомним, в Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол по выборам Лукашенко.

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