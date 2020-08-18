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Мир

В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол по выборам Лукашенко

20:30 18 августа 2020
Константин Шишмаков

Прошедшие выборы президента Беларуси ознаменовались не только массовыми протестами по всей стране, но и жертвами.

18 августа был найден мертвым ранее пропавший без вести член избирательной комиссии в Волковыске Константин Шишмаков, который отказался подписать протокол на выборах президента.

Директора волковысского музея, нашли в реке Неман, сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел», передает TUT.BY.

По информации издания, смерть Шишмакова не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

Известно, что 29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17:00 и предупредил, что едет домой, но затем пропал.

По словам отца погибшего, Шишмаков и еще один член избиркома не подписали итоговый протокол. За них якобы расписались.

После окончания работы на участке двум парням, не подписавшим протокол, предложили машину, которая довезла бы их до дома, но они отказались.

Ранее «ФАКТЫ» писали о первой жертве белорусских протестов минчанине Александре Тарайковском, с которым простились 15 августа в столице Беларуси.

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