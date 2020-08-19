В Беларуси четырех оппозиционеров выпустило из СИЗО без объявления обвинений

В Минске из изолятора временного содержания без объявления обвинений выпустили двоих волонтеров штаба Виктора Бабарико и двоих волонтеров-охранников штаба Светланы Тихановской, которая стала реальным победителем президентских выборов.

Как сообщает TUT.by, Артем Панасюк и Дмитрий Нагайченко из штаба Виктора Бабарико были задержаны накануне выборов по подозрению в приготовлении к массовым беспорядкам.

Их отпустили без предъявления обвинений 18 августа.

Двоих волонтеров-охранников Светланы Тихановской Олега Моисеенко и Антона Сташевского задержали 8 августа.

Мужчин также отпустили 18 августа, спустя 10 суток после задержания, без предъявления обвинения.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы, в котором призвала ЕС не признавать результаты выборов в Белоруссии.

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