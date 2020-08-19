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В Беларуси четырех оппозиционеров выпустило из СИЗО без объявления обвинений
В Минске из изолятора временного содержания без объявления обвинений выпустили двоих волонтеров штаба Виктора Бабарико и двоих волонтеров-охранников штаба Светланы Тихановской, которая стала реальным победителем президентских выборов.
Как сообщает TUT.by, Артем Панасюк и Дмитрий Нагайченко из штаба Виктора Бабарико были задержаны накануне выборов по подозрению в приготовлении к массовым беспорядкам.
Их отпустили без предъявления обвинений 18 августа.
Двоих волонтеров-охранников Светланы Тихановской Олега Моисеенко и Антона Сташевского задержали 8 августа.
Мужчин также отпустили 18 августа, спустя 10 суток после задержания, без предъявления обвинения.
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы, в котором призвала ЕС не признавать результаты выборов в Белоруссии.38
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