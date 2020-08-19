Тихановская обратилась к ЕС и заявила о новых выборах президента Беларуси

В среду, 19 августа, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы, в котором призвала ЕС не признавать результаты выборов в Белоруссии.

В видеообращении, которое размещено на YouTube-канале «Страна для жизни», Тихановская призвала государства ЕС «поддержать пробуждение Беларуси».

«Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога. Он немедленно объявит новые честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей», — заявила Тихановская.

Ранее сообщалось, что оппозиция Беларуси высказала идею о «переходном президенте».

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