Умер в госпитале: стало известно еще об одной жертве силовиков в Беларуси

Количество жертв протестов в Беларуси постоянно растет. В среду, 19 августа, в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, которого силовики неделю назад ранили в Бресте.

Об этом сообщило издание TUT.by со ссылкой на родственников умершего.

Известно, что 11 августа Шутов получил огнестрельное ранение в голову в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Он якобы не принимал участия в драках или конфликтах, а просто шел.

По информации свидетелей, пишет издание, выстрелили в мужчину с крыши здания.

Двое суток родственники не могли найти Шутова. Позже выяснилось, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

По данным издания, 9−11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них нужны были операции.

Напомним, 18 августа был найден мертвым ранее пропавший без вести член избирательной комиссии в белорусском Волковыске Константин Шишмаков, который отказался подписать протокол на выборах президента.

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