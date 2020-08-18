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Мир

Протесты в Беларуси: стало известно еще об одной жертве

16:00 18 августа 2020
машина

Минчанин Александр Тарайковский, который был убит 10 августа в столице Беларуси, был не единственным, кто стал жертвой во время массовых протестов. В ночь на 16 августа умер 19-летний парень, на которого наехала машина.

По предварительной информации МВД Беларуси, в этот момент он находился на проезжей части, передает Telegram-канал tv360ru.

Инцидент якобы произошел в 3:20 ночи на Партизанском проспекте в белорусской столице.

Водитель Renault наехал на 19-летнего пешехода, который, по предварительным данным, находился на проезжей части. Юноша скончался на месте от полученных травм. В ведомстве уточнили, что до этого он участвовал в протестах.

Напомним, 15 августа в Минске попрощались с погибшим от рук силовиков Александром Тарайковским. В МВД Беларуси заявляли, что якобы Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако позже было опубликовано видео, в котором показан реальный ход событий. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь и жена.



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