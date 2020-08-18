- 16:00 Протесты в Беларуси: стало известно еще об одной жертве
- 15:56 В Мариуполе разыскивают "Деда Мороза", устроившего стрельбу в центре города
- 15:53 НАБУ заподозрили в попытке забрать у Злочевского Burisma Group, — СМИ
- 15:35 Предпраздничные ярмарки в Киеве 18–23 августа: по каким адресам расставят продуктовые палатки
- 15:17 Боевики на Донбассе получили модернизированное российское вооружение и беспилотники
- 15:15 Стало известно, где «Шахтер» и «Динамо» сразятся за Суперкубок Украины
- 15:12 Еще две европейские страны не признали выборы в Беларуси
- 15:06 У Тихановской рассказали, что ждет Лукашенко после смены власти
- 14:31 ВОЗ назвала людей в возрасте 20-40 лет «движущей силой» COVID-19
- 14:30 Циклон Ingrid принесет грозовые дожди: синоптик рассказала, какой будет погода на Яблочный Спас
- 13:56 В Шостке мужчина пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру
- 13:50 Впервые в истории США Демократическая партия проводит свой съезд виртуально
Протесты в Беларуси: стало известно еще об одной жертве
Минчанин Александр Тарайковский, который был убит 10 августа в столице Беларуси, был не единственным, кто стал жертвой во время массовых протестов. В ночь на 16 августа умер 19-летний парень, на которого наехала машина.
По предварительной информации МВД Беларуси, в этот момент он находился на проезжей части, передает Telegram-канал tv360ru.
Инцидент якобы произошел в 3:20 ночи на Партизанском проспекте в белорусской столице.
Водитель Renault наехал на 19-летнего пешехода, который, по предварительным данным, находился на проезжей части. Юноша скончался на месте от полученных травм. В ведомстве уточнили, что до этого он участвовал в протестах.
Напомним, 15 августа в Минске попрощались с погибшим от рук силовиков Александром Тарайковским. В МВД Беларуси заявляли, что якобы Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке, отчего мужчина и умер. Однако позже было опубликовано видео, в котором показан реальный ход событий. Александру было 34 года, у него осталась 3-летняя дочь и жена.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!
Ветер: 2 м/с Ю-В
Давление: 744 мм