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Прилетело два самолета: бастующих сотрудников "Белтелерадиокомпании" заменяют россияне
Сотрудников крупнейшей в Беларуси «Белтелерадиокомпании» (БТ), присоединившихся к общенациональной забастовке, заменяют российские специалисты.
Как сообщает «Наша Ніва», работников участвовавших в забастовках, на работу не пропускают милиционеры, стоящие на входе со списком фамилий.
По данным источника Telegram-канала, журналистов и операторов предупреждали, что забастовщиков заменят «квалифицированные кадры из России».
Как выяснилось, 18 августа вечером в стенах компании действительно появились чужие люди, которым начали показывать, как там все работает.
Режиссер «Белтелерадиокомпании» Алена Мартиновская подтвердила theins.ru, что прилетело два самолета из России с сотрудниками, которые «выполняют функции за очень большую сумму».
Напомним, силовики продолжают подавлять протесты в Беларуси. Утром 19 августа ОМОН разогнал работников Минского тракторного завода, которые планировали начать мирную забастовку.327
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