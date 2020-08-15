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Пропагандистская машина начала рушиться? Сотрудники белорусских телеканалов готовят забастовку (видео)
В Минске, на фоне бесчинства силовиков, подавляющих массовые протесты, стали увольняться сотрудники государственной «Белгостелерадиокомпании» (БТ). В сети пишут, что люди массово выходят из здания с поднятой рукой вверх, белыми лентами и заявлениями на увольнении. Выходящих из здания встречают аплодисментами.
Возле здания «Белгостелерадиокомпании» собралось огромное количество народу.
На Макаенка, 9, приехали председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает TUT.BY.
Под зданием собрался стихийный мирный митинг. Люди стоят с плакатами «Покажите людям правду» и кричат: «Забастовка!» и «Покажи Окрестина!».
От руководства «Белтелерадиокомпании» требуют допустить в эфир журналистов с объективной информацией о том, что происходит в Беларуси.
Сотрудники БТ готовят письмо о забастовке 17 августа.
Журналисты и операторы, которые были на встрече в здании БТ рассказали митингующим, что задавали вопросы о присутствии и поведении ОМОНа, но ответа так и не получили.
Многие выходящие из здания говорили об одном: «не услышали ничего нового», «нам говорили про раскачивание лодки» и что «все акции проплачены».
На здании БТ появился бело-красно-белый флаг. Охрана попыталась его снять, но мужчины не позволили этого сделать.
Затем в здание БТ вошли ОМОНовцы. Издание сообщает, что внутри здания «Белтелерадиокомпании» журналисты рассмотрели несколько десятков милиционеров со щитами.
Видео опубликовал Максим Мирович.
Как сообщали «ФАКТЫ», Александр Лукашенко может обратится к России за помощью в подавлении протестных акций в стране. Кремль окажет военную помощь при первом запросе, учитывая договоренность в рамках союзного государства.166
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