В Минске, на фоне бесчинства силовиков, подавляющих массовые протесты, стали увольняться сотрудники государственной «Белгостелерадиокомпании» (БТ). В сети пишут, что люди массово выходят из здания с поднятой рукой вверх, белыми лентами и заявлениями на увольнении. Выходящих из здания встречают аплодисментами.

Возле здания «Белгостелерадиокомпании» собралось огромное количество народу.

На Макаенка, 9, приехали председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает TUT.BY.

Под зданием собрался стихийный мирный митинг. Люди стоят с плакатами «Покажите людям правду» и кричат: «Забастовка!» и «Покажи Окрестина!».

От руководства «Белтелерадиокомпании» требуют допустить в эфир журналистов с объективной информацией о том, что происходит в Беларуси.

Сотрудники БТ готовят письмо о забастовке 17 августа.

Журналисты и операторы, которые были на встрече в здании БТ рассказали митингующим, что задавали вопросы о присутствии и поведении ОМОНа, но ответа так и не получили.

Многие выходящие из здания говорили об одном: «не услышали ничего нового», «нам говорили про раскачивание лодки» и что «все акции проплачены».

На здании БТ появился бело-красно-белый флаг. Охрана попыталась его снять, но мужчины не позволили этого сделать.

Затем в здание БТ вошли ОМОНовцы. Издание сообщает, что внутри здания «Белтелерадиокомпании» журналисты рассмотрели несколько десятков милиционеров со щитами.

Видео опубликовал Максим Мирович.

Как сообщали «ФАКТЫ», Александр Лукашенко может обратится к России за помощью в подавлении протестных акций в стране. Кремль окажет военную помощь при первом запросе, учитывая договоренность в рамках союзного государства.

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