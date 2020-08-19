Откуда взялся лишай и что делать, если чешется кожа: отвечает врач

Лето — благодатное время для кожи: солнце, теплый ветер, грибной дождик… Но многих людей беспокоят кожные болезни. Откуда взялся лишай? Что делать, если кожа начала чесаться? Как правильно выбрать солнцезащитный крем? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила дерматолог, преподаватель кафедры дерматологии Киевского медицинского университета Ирина Попова.

«При поражении кожи разноцветным лишаем поможет душ с противогрибковым шампунем»

* — Здравствуйте, Ирина Евгеньевна! Вам звонит Владимир из Киева. У меня обнаружили разноцветный лишай. Почему он возник?

— Разноцветный лишай еще называют солнечным или отрубевидным. Здоровая кожа загорает, а пораженные участки остаются белыми, розовыми, желтыми, коричневыми. При этом они шелушатся, и чешуйки напоминают мелкие отруби.

В появлении лишая «виноваты» грибы, живущие на коже. Весной и летом, когда потоотделение усиленное, они активируются. Склонность к заболеванию могут унаследовать от родителей дети, но не обязательно.

— Как избавиться от лишая?

— Обратиться к врачу, который, учитывая тяжесть поражения, назначит лечение. Если кожа пострадала немного — на груди и спине, достаточно принимать душ и мыть голову с противогрибковым шампунем. Важно помнить, что споры грибков часто находятся в затылочной части. Желательно там и на всем теле подержать пену хотя бы четыре-пять минут, чтобы сработало действующее вещество.

Хорошо обрабатывать пораженную кожу болтушкой на основе салициловой и борной кислоты или использовать местные противогрибковые препараты. Но их, как и системную терапию, которая применяется при обширном поражении, должен назначить врач.

* — Звонит Александр из Белой Церкви Киевской области. У меня обнаружили демодекоз. Что это такое?

— Воспаление кожи, вызванное микроскопическим клещом демодексом. Он бывает двух видов и появляется на коже лица либо на веках. Чтобы обнаружить паразита, нужно сдать на анализ соскоб с квадратного сантиметра кожи. Если под микроскопом видны пять и больше особей, то анализ считается положительным. Для выявления клеща на веке выдергивают ресничку.

Демодекоз путают с акне — угревой сыпью, которой часто страдают подростки. Но при поражении кожи клещом прыщик держится от недели до месяца, не рассасываясь и не превращаясь в гнойничок. Кожа зудит, особенно вечером, когда клещ активируется. Также характерна асимметрия высыпаний: на одной щеке много, на другой нет или единичные.

Как питаться при демодекозе Исключить употребление изделий из переработанного мяса: сосиски, колбасу, ветчину.

Отказаться от выпечки на маргарине, сахара и кондитерских изделий.

Не жарить!

Употреблять около 300 граммов фруктов в день.

Овощи можно есть без ограничений.

Лечение назначит врач. Часто применяют кремы, содержащие азелаиновую кислоту. Ими нужно пользоваться вечером в течение полтора-двух месяцев. Хорошо помогают средства, в составе которых есть ионы серебра, уменьшающие воспаление. При сильных проявлениях заболевания иногда требуется прием препаратов внутрь.

Умываться лучше средством, содержащим немного кислоты. Оно действует мягко — не жжет, а чуть пощипывает, и то вначале, нормализует кислотно-щелочной баланс.

Важно проверить работу внутренних органов — печени, желчных путей, кишечника. Часто причиной кожных проблем является застой желчи. Из-за него в кишечнике плохо перевариваются жиры, и патогенная микрофлора начинает «буйствовать». Начинаются дисбиозы, а ведь в кишечнике находится большая часть иммунной системы, противостоящей вредным микроорганизмам, паразитам, токсинам.

Помимо лечения, нужно наладить здоровое питание, особенно если есть хронические заболевания. Лучше исключить употребление мясных переработанных продуктов (колбас, сосисок, ветчины), выпечку на маргарине, сахар и кондитерские изделия. Хочется сладкого? Ешьте фрукты, но не больше 300 граммов в день. Овощи, листовую зелень можно есть вволю. В салаты, заправленные оливковым маслом, полезно добавить оливки, семена, орехи.

Вредны продукты, содержащие трансгенные жиры (на упаковке они указаны как гидрогенизированные или частично гидрогенизированные жиры). Тем, кто лечит демодекоз, жареного лучше не есть. А остальным, если хочется что-то пожарить, не стоит использовать подсолнечное масло (у него низкая температура дымления), а готовить на сливочном — обычном или перетопленном, либо кокосовом.

* — Марина из Одесской области. Начали зудеть веки, и я прочитала, что это может быть из-за демодекоза. Как вы считаете?

— Не обязательно. Зуд может быть признаком и сухости глаза, и аллергической реакции. При демодекозе чешутся и краснеют края век, а между ресничками видны чешуйки, напоминающие перхоть. У человека слезятся глаза при ярком свете и даже в пасмурный день. Вам нужно сдать анализы, и если диагноз демодекоз подтвердится, врач назначит лечебную косметику — например, специальный гель для век, порекомендует диету.

«Волосы могут выпадать из-за частых стрессов»

*— «ФАКТЫ»? Беспокоит Полина из города Черкассы. Заметила, что в последние годы с началом осени теряю много волос. Укрепляющие шампуни помогают слабо. Что делать?

— Вам нужно проконсультироваться у трихолога. Специалист вначале выяснит, почему и как выпадают волосы. Если это случилось вдруг и резко, то чаще всего причина — интоксикация. Наркоз, химиотерапия, высокая температура во время вирусной инфекции губительно действуют на волосы. У женщин выпадение волос часто бывает после беременности и кормления малыша грудью. Меняется гормональный фон, возникает дефицит минералов и витаминов, а волосы очень страдают из-за гиповитаминоза.

Также вреден постоянный стресс, во время которого ухудшается кровообращение и возникают спазмы, уменьшающие питание волосяных луковиц.

Усилить приток крови можно с помощью масок — домашних или готовых. Дома их можно делать на основе порошка горчицы, натертого лука, сока алоэ, витаминов. Если нет противопоказаний, врач направит на процедуры с аппаратом Дарсонваль.

Высокочастотный импульсный ток улучшает кровоснабжение головы, состояние волос. Полезен массаж головы, усиливающий кровообращение, уменьшающий спазмы. К волосяным луковицам приливает больше крови, а значит, поступает больше кислорода, питательных веществ. Активнее происходит венозный отток и быстрее выводятся токсины. Но эти стимуляции при выпадении волос, вызванном аутоимунными нарушениями, противопоказаны.

* — Яна из Гостомеля Киевской области. Всегда носила косу, но в юности она была толщиной в руку, а сейчас (мне 29 лет) «похудела» вдвое. В чем причина?

— Возможно, у вас нехватка витаминов и микроэлементов. Их мало поступает с пищей или они не усваиваются из-за заболеваний пищеварительной системы, как, например, при застое желчи жирорастворимый витамин D. Его нехватка чувствительна для волос. Если у вас остались еще вопросы, можете связаться со мной через страничку в Instagram: doctor_irina_popova.

Рецепты масок, укрепляющих волосы 1. Смешать 2 желтка и 2 столовых ложки коньяка со столовой ложкой репейного масла. Нанести на волосы на 20 минут и смыть шампунем. 2. Соединить 1 чайную ложку сока алоэ (можно ампулу), по столовой ложке касторового и репейного масла, желток, масляные растворы витаминов А и Е (по 5—7 капель).

Нужно ли удалять бородавки

* — Валентина, киевлянка. У дочки-студентки с детства появляются плоские бородавки на лице. Их удалили, но они снова появились. Что посоветуете?

— Проверить иммунную систему. Если сниженный иммунитет поднять, то бородавки могут пройти сами собой. Также советую сдать анализ на витамин D. Влияние этого витамина на иммунную систему трудно переоценить. Лечебную дозировку определит врач, и если она достигает больше 5000 МЕ (международных единиц) в сутки, советую покупать препарат с витамином К2. Витамин D удерживает кальций, и витамин К2 нужен, чтобы кальций правильно «направить» — не в ткани и сосуды, а в кости.

— Дочка собирается на море…

— Не буду обнадеживать. Исследования среди афроамериканцев в экваториальной зоне показало у них дефицит витамина D. Чем темнее кожа, тем меньше витамина она синтезирует. Это справедливо и по отношению к белокожим людям: сильнее загар — слабее выработка витамина.

— Надо ли снова удалять плоские бородавки?

— Да, если они размножаются. Бородавки поражают верхний слой (эпидермис), и если поднять иммунитет, вирус может покинуть клетку — визуально бородавка исчезнет. Но уже доказано, что на расстоянии сантиметра вокруг нее могут находиться клетки, пораженные вирусом, который пребывает в спящем (латентном) состоянии. Когда иммунитет снижается, бородавки начинают расти.

Обратите внимание на то, что ест ваша дочь, много ли бывает на свежем воздухе, как переносит стрессы. Если она по вечерам и ночам засиживается, а днем много нервничает, это тоже снижает иммунитет.

Как выбрать солнцезащитный крем

* — Прямая линия? Марьяна из города Кременчуг. Собираемся семьей на море. Хочу купить солнцезащитные средства, но теряюсь, какие выбрать. В интернете начиталась, что они могут быть опасны. Это правда?

— Отчасти да. Идеального солнцезащитного средства не существует. Ученые все время совершенствуют рецептуры, чтобы подобрать вещества, которые блокируют или отбивают солнечные лучи максимально эффективно, но без вреда для кожи и окружающей среды.

Важно обращать внимание на то, какие фильтры используются. Физические фильтры (оксид цинка и диоксид титана) более безопасны для здоровья человека и окружающей среды, подходят и для аллергиков. Но порошок цинка или титана при нанесении на кожу можно легко стереть или смыть водой. Человек ошибочно считает, что защищен.

Поберегись! Ультрафиолет вызывает солнечные ожоги, ускоряет старение кожи, провоцирует ее онкологическое поражение.

Химические фильтры (бывают стабильные и нестабильные) слегка проникают в эпидермис и не смываются. На упаковке даже пишут, что после купания их можно не обновлять. Но если некоторые стабильные фильтры удерживают защиту до шести часов, то нестабильные через полтора-два часа прекращают действие, к тому же и окисляются — превращаются в свободные радикалы и повреждают клетки, могут вызвать пигментацию. Химические фильтры небезопасны. Иногда при реакции с хлором (а во многих бассейнах хлорированная вода) они образуют токсичные вещества, которые еще и испаряются. Люди, даже находящиеся рядом с бассейном, подвергаются опасности. Также химические фильтры, взаимодействуя с ультрафиолетом, могут спровоцировать аллергическую реакцию, ухудшить работу эндокринных органов. Исследования доказали, что многие химические вещества находятся в морской воде и рыбе, которую мы едим.

* — Татьяна из Чернигова. Помогите разобраться с маркировкой на солнцезащитной косметике.

— Для кожи опасны ультрафиолетовые лучи А и В. Первые проходят даже через толстое автомобильное стекло, глубже проникают в кожу, провоцируют опасное перерождение клеток. Вторые бессильны перед стеклом, толщей воды и заходят только в эпидермис. Цифра SPF касается защиты от лучей В. Если 100 разделить на нее, то узнаем, сколько процентов лучей проникнут в кожу. Например, 100 на 30 даст 3,33. Значит, остальные 96,66 процента лучей средство блокирует. Если SPF 50, то проникнет в кожу два процента лучей В.

Степень защиты от лучей А определяет показатель PPD — стойкое потемнение пигмента (максимальная цифра — 42). Но производитель не всегда указывает это на упаковке, ведь PPD по правилам составляет не меньше одной трети от заявленного SPF (при SPF 50 PPD должен быть не меньше 17). Если все параметры выдержаны, то производитель иногда указывает букву А в кружочке или пишет UVB — UVA. Тогда понятно, что средство защищает от лучей А. Еще один показатель — знак PA с одним — четырьмя плюсами. Чем больше плюсов, тем лучше защита от лучей А.

Ранее на прямой линии «ФАКТОВ» хирург Дмитрий Любенко рассказал, почему возникают камни в желчном пузыре, чем они опасны и на какие симптомы следует обратить внимание, чтобы не запустить болезнь.

Фото Оксаны ЛЕВЧУК, «ФАКТЫ»

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