Подготовка к побегу? Самолет Лукашенко вылетел в сторону России и вернулся на базу

В среду, 19 августа, самолет президента Беларуси Boeing 737 взлетел из Национального аэропорта Минск и отправился на восток, а затем развернулся назад в Минск. Ранее в Минск прилетел самолет директора ФСБ России.

Как сообщает TUT.by, сервис слежения за самолетами Radarbox показал, что самолет президента Лукашенко с бортовым номером EW-001PA около 11 утра вылетел из Национального аэропорта Минск в восточном направлении. Однако потом борт развернулся в районе Круглого Могилевской области и снова полетел к аэропорту Минск-2.

Затем самолет полетел в западном направлении. Прошел над Смолевичами — и снова вернулся в аэропорт.

По мнению специалистов, есть большая вероятность контрольного облета самолета экипажем — проверяется корректность работы систем. Это необходимо и если один или несколько членов экипажа недавно вошли в его состав — команде требуется «слетаться».

Ранее сообщалось, что Лукашенко уже в третий раз за последнее время созвонился с Путиным.

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