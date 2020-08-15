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Люди Лукашенко обсуждали с Кремлем возможность бегства в Россию — Bloomberg
Окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с российскими политиками о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров.
«В то время как Лукашенко заявил в пятницу (14 августа. — Авт.), что у него нет планов уезжать, некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения», — говорится в статье.
Примечательно, что накануне Лукашенко сделал важную уступку Москве, когда освободил ранее задержанных членов ЧВК Вагнера.
Как писали «ФАКТЫ», после оглашения предварительных результатов президентских выборов, десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди просто не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.
10 августа во время протестов погиб один из протестующих. Без отца осталась его трехлетняя дочь.
Более подробно о том, что сейчас происходит на улицах Беларуси читайте в материале «ФАКТОВ»: «Их просто убивали»: как белорусские силовики «наводили порядок» по приказу Лукашенко.223
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