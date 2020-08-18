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"Прилетел помочь с пытками?" В Минске приземлился самолет директора ФСБ России
Пока в Украине обсуждают возможность причастности российских спецслужб к появлению «вагнеровцев» в Беларуси, в столице соседней страны во вторник вечером, 18 августа, приземлился самолет, который принадлежит Федеральной службе безопасности России, и который часто использует ее глава Александр Бортников.
Об этом передает «Новая газета» со ссылкой на данные Flightradar.
«В Минске приземлился самолет ФСБ, которым предположительно пользуется Александр Бортников», — говорится в сообщении.
Также самолет предназначен для определенных функций во время визитов первых лиц РФ.
Издание отмечает, что в феврале 2015 сообщалось о визите Бортникова в Вашингтон. Тогда же в столице США приземлился именно этот борт.
Читатели блога «Новой газеты» сразу же предложили варианты цели московского гостя:
Как известно, во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, сегодня стало известно, что ситуацию в Беларуси с Путиным будет обсуждать и президент США Дональд Трамп, а в Конгрессе США уже предостерегли Москву от предоставления военной помощи Минску.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что белорусская оппозиция собирается организовать публичный процесс над действующим президентом Александром Лукашенко, и в случае доказанности его вины он понесет ответственность. Такой критерий, по мнению представителей оппозиции, должен применяться ко всем гражданам, независимо от того, были ли они президентами или же простыми людьми.74
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