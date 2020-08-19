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ЕС не признал результаты выборов в Беларуси: ответственных за фальсификации и насилие ждут санкции
Европейский союз не признал результаты выборов президента Беларуси и пообещал применить санкции к ряду лиц.
Как сообщает Hromadske, государства ЕС готовы способствовать мирной передаче власти в Беларуси.
«Мы поражены смелостью белорусского народа. Десять дней подряд после выборов белорусы выходят на улицы. Требуют освобождения незаконно удерживаемых, наказания для тех, кто совершает насилие, свободы слова, свободных и честных выборов», — подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
В ближайшее время ЕС планирует составит перечень людей, ответственных за притеснения, насилие и фальсификации, и введет против них санкции. Также будет изучена возможность включения в санкционный список Александра Лукашенко.
Как сообщает DW, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нет никаких сомнений в имевших место массовых нарушениях.
«Мы осуждаем жестокое насилие против людей», — сказала она и отметила, что все политзаключенные должны быть освобождены. Также необходим национальный диалог, на котором настаивают оппозиционные силы.
Ранее сообщалось, что Лукашенко вновь сделал выпад в адрес Зеленского.49
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
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