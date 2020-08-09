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Мир

Стало известно, когда объявят окончательные результаты выборов президента Беларуси

23:04 9 августа 2020
выборы

Центральная избирательная комиссия Беларуси намерена объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа.

Глава ЦИК Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь-1» заявила, что предварительные итоги объявят завтра, 10 августа, а в пятницу, 14 августа, будут подведены окончательные результаты.

По данным официального экзитпола, на выборах победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года. 65-летний политик получил 79,7 процентов голосов. Второе место у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской -6,8 процентов.

В выборах президента участвовали пять кандидатов: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень.

Напомним, по данным независимого социологического опроса, Тихановская лидирует на зарубежных избирательных участках.

«ФАКТЫ» сообщали, что происходит в Беларуси после закрытия избирательных участков.

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