Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

На 10-й день после выборов президента Беларуси Александр Лукашенко назначил новое правительство страны. Премьер-министром был переназначен Роман Головченко, занимавший эту должность с июня. Отставленные после выборов министры также вернулись на свои должности.

Остались на постах и руководители силовых ведомств, включая министра внутренних дел Юрия Караева. На митинге протестующие требовали отставки главы МВД из-за жесткого разгона уличных акций и применения силы к митингующим. Караеву даже был передан символический лист бумаги для написания заявления об уходе.

Как сообщает Belta.by, в правительство Головченко вошли 24 министра и пять вице-премьеров (Николай Снопков, Владимир Кухарев, Юрий Назаров, Игорь Петришенко, Александр Субботин). Была утверждена следующая структура исполнительной власти:

Владимир Колтович — министр антимонопольного регулирования и торговли,

Руслан Пархамович — министр архитектуры и строительства,

Юрий Караев — министр внутренних дел,

Андрей Хмель — министр жилищно-коммунального хозяйства,

Владимир Караник — министр здравоохранения,

Владимир Макей — министр иностранных дел,

Игорь Луцкий — министр информации,

Юрий Бондарь — министр культуры,

Виталий Дрожжу — министр лесного хозяйства,

Виктор Хренин — министр обороны,

Игорь Карпенко — министр образования,

Сергей Наливайко — министр по налогам и сборам,

Владимир Ващенко — министр по чрезвычайным ситуациям,

Андрей Худык — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды,

Петр Пархомчик — министр промышленности,

Константин Шульган — министр связи и информатизации,

Иван Крупко — министр сельского хозяйства и продовольствия,

Сергей Ковальчук — министр спорта и туризма,

Алексей Авраменко — министр транспорта и коммуникаций,

Ирина Костевич — министр труда и социальной защиты,

Юрий Селиверстов — министр финансов,

Александр Червяков — министр экономики,

Виктор Каранкевич — министр энергетики,

Олег Слижевский — министр юстиции.

Напомним, ранее Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы и призвала Евросоюз не признавать результаты выборов в Беларуси.

Фото president.gov.by

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