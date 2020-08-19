- 22:43 Лукашенко назначил новое правительство Беларуси
- 22:37 Легенда НХЛ с украинскими корнями Дэйл Хаверчук умер в 57 лет
- 22:12 Бывший глава разведки Бурба отреагировал на информацию о сорванной спецоперации с «вагнеровцами»
- 21:57 Команда Реброва пробилась в следующий раунд Лиги чемпионов
- 21:55 «Лион» — «Бавария» — 0:2: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги чемпионов, видео гола
- 21:40 «Если ты только хнычешь и скулишь, то ничего хорошего не будет»: что говорил Борис Патон о жизни и работе
- 21:14 Крыса ела хлеб на прилавке в одном из киевских супермаркетов: в сеть попало видео
- 21:04 «Лион» – «Бавария»: где смотреть онлайн матч ½ финала Лиги чемпионов
- 20:59 Как протесты в Беларуси могут отразиться на Украине: озвучены два сценария
- 20:46 Один из переулков в центре Киева сделали пешеходным
- 20:21 Окружной админсуд Киева ввел карантинные ограничения из-за коронавируса у сотрудника
- 20:11 Спецоперация с «вагнеровцами» могла бы стать грандиозной и успешной, — руководитель «Миротворца» Роман Зайцев
Лукашенко назначил новое правительство Беларуси
На 10-й день после выборов президента Беларуси Александр Лукашенко назначил новое правительство страны. Премьер-министром был переназначен Роман Головченко, занимавший эту должность с июня. Отставленные после выборов министры также вернулись на свои должности.
Остались на постах и руководители силовых ведомств, включая министра внутренних дел Юрия Караева. На митинге протестующие требовали отставки главы МВД из-за жесткого разгона уличных акций и применения силы к митингующим. Караеву даже был передан символический лист бумаги для написания заявления об уходе.
Как сообщает Belta.by, в правительство Головченко вошли 24 министра и пять вице-премьеров (Николай Снопков, Владимир Кухарев, Юрий Назаров, Игорь Петришенко, Александр Субботин). Была утверждена следующая структура исполнительной власти:
- Владимир Колтович — министр антимонопольного регулирования и торговли,
- Руслан Пархамович — министр архитектуры и строительства,
- Юрий Караев — министр внутренних дел,
- Андрей Хмель — министр жилищно-коммунального хозяйства,
- Владимир Караник — министр здравоохранения,
- Владимир Макей — министр иностранных дел,
- Игорь Луцкий — министр информации,
- Юрий Бондарь — министр культуры,
- Виталий Дрожжу — министр лесного хозяйства,
- Виктор Хренин — министр обороны,
- Игорь Карпенко — министр образования,
- Сергей Наливайко — министр по налогам и сборам,
- Владимир Ващенко — министр по чрезвычайным ситуациям,
- Андрей Худык — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды,
- Петр Пархомчик — министр промышленности,
- Константин Шульган — министр связи и информатизации,
- Иван Крупко — министр сельского хозяйства и продовольствия,
- Сергей Ковальчук — министр спорта и туризма,
- Алексей Авраменко — министр транспорта и коммуникаций,
- Ирина Костевич — министр труда и социальной защиты,
- Юрий Селиверстов — министр финансов,
- Александр Червяков — министр экономики,
- Виктор Каранкевич — министр энергетики,
- Олег Слижевский — министр юстиции.
Напомним, ранее Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы и призвала Евросоюз не признавать результаты выборов в Беларуси.
Фото president.gov.by11
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Спецоперация с «вагнеровцами» могла бы стать грандиозной и успешной, — руководитель «Миротворца» Роман Зайцев
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 740 мм