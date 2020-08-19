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Лукашенко назначил новое правительство Беларуси

22:43 19 августа 2020
лукашенко

На 10-й день после выборов президента Беларуси Александр Лукашенко назначил новое правительство страны. Премьер-министром был переназначен Роман Головченко, занимавший эту должность с июня. Отставленные после выборов министры также вернулись на свои должности.

Остались на постах и руководители силовых ведомств, включая министра внутренних дел Юрия Караева. На митинге протестующие требовали отставки главы МВД из-за жесткого разгона уличных акций и применения силы к митингующим. Караеву даже был передан символический лист бумаги для написания заявления об уходе.

Как сообщает Belta.by, в правительство Головченко вошли 24 министра и пять вице-премьеров (Николай Снопков, Владимир Кухарев, Юрий Назаров, Игорь Петришенко, Александр Субботин). Была утверждена следующая структура исполнительной власти:

  • Владимир Колтович — министр антимонопольного регулирования и торговли,
  • Руслан Пархамович — министр архитектуры и строительства,
  • Юрий Караев — министр внутренних дел,
  • Андрей Хмель — министр жилищно-коммунального хозяйства,
  • Владимир Караник — министр здравоохранения,
  • Владимир Макей — министр иностранных дел,
  • Игорь Луцкий — министр информации,
  • Юрий Бондарь — министр культуры,
  • Виталий Дрожжу — министр лесного хозяйства,
  • Виктор Хренин — министр обороны,
  • Игорь Карпенко — министр образования,
  • Сергей Наливайко — министр по налогам и сборам,
  • Владимир Ващенко — министр по чрезвычайным ситуациям,
  • Андрей Худык — министр природных ресурсов и охраны окружающей среды,
  • Петр Пархомчик — министр промышленности,
  • Константин Шульган — министр связи и информатизации,
  • Иван Крупко — министр сельского хозяйства и продовольствия,
  • Сергей Ковальчук — министр спорта и туризма,
  • Алексей Авраменко — министр транспорта и коммуникаций,
  • Ирина Костевич — министр труда и социальной защиты,
  • Юрий Селиверстов — министр финансов,
  • Александр Червяков — министр экономики,
  • Виктор Каранкевич — министр энергетики,
  • Олег Слижевский — министр юстиции.

Напомним, ранее Светлана Тихановская записала обращение к Совету Европы и призвала Евросоюз не признавать результаты выборов в Беларуси.

Фото president.gov.by

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