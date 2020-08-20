Песков прокомментировал отравление Навального, но ни разу не назвал его фамилию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов по поводу госпитализации оппозиционного политика Алексея Навального.

Как сообщает «Meduza», Песков отметил, что сначала нужно дождаться окончательных анализов. Также он заявил, что Кремль сможет содействовать в эвакуации Навального в европейскую клинику.

«Если обратятся к Кремлю или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно. Многие граждане России в эти дни, хотя закрыты границы, выезжают на лечение за границу. И, конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», — сказал пресс-секретарь Путина.

При этом он в ходе интервью ни разу не назвал фамилию оппозиционного политика. Дело в том, что несколько лет назад Кремль принял неофициальное решение не называть имя Навального на официальных мероприятиях и пресс-конференциях. Ни разу слово «Навальный» не звучало из уст Путина, также сознательно избегают его употребления официальные представители властей РФ, а также его имя стараются не называть на росТВ. Такую позицию эксперты по России связывают с попыткой Путина продемонстрировать, что они с Навальным политики разного калибра. Впрочем, несмотря на это, в 2018 году власти РФ не допустили Навального к выборам президента РФ.

Ранее сообщалось, что в больнице Омска к Навальному не пускают жену.

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