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"Пациент не дал согласие": к находящемуся в коме Навальному не пускают жену

15:36 20 августа 2020
Госпитализация Навального

Супруга Алексея Навального Юлия приехала в омскую больницу скорой помощи № 1, куда его госпитализировали после снятия с рейса. Соответствующее фото опубликовала в соцсети пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее словам, сначала ей заявили, что «пациент не дал согласия» (Навальный находится в коме. — Авт.), а затем — что паспорт без свидетельства о браке — недостаточное доказательство их с Алексеем родства.

«На врачей очевидно давят, они запуганы и только твердят, что состояние Навального не изменилось. Песков при этом комментирует ситуацию заверениями, что лечат Алексея „лучшие врачи“. Не знаю, какие здесь врачи, но это обычная станция скорой помощи, тут и близко нет оборудования, необходимого для исследования тех токсинов, которыми могли отправить Навального», — отмечает Ярмыш.

Она называет происходящее чудовищным и считает, что каждый, «кто сейчас не помогает семье и врачам Алексея, тоже берет на себя немного вины за все, что может случиться».

Также стало известно, что Юлию Навальную не пустили и к главврачу больницы — под предлогом, что у него совещание.

Напомним, ранее прибывший из Москвы терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, который наблюдает Алексея Навального с 2013 года, заявил о необходимости перевезти его в один из европейских госпиталей.,

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