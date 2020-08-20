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Мир

КНДР в центре Европы: в Украине предрекли жесткий террор в Беларуси со стороны Лукашенко

16:42 20 августа 2020
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирается отдавать власть в стране, выполняя свое обещание «создать Брестскую крепость».

По сути, сегодня «бацька» готов на полное закрытие страны и создание в центре Европы Северной Кореи. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

По его мнению, именно такой сценарий развития событий является наиболее вероятным, поскольку Лукашенко не готов отдавать свою власть даже России.

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«Я считаю, что Лукашенко прибегнет к закрытию страны и жесткому террору. Из-за этого нужно быть готовыми к тому, что сотни тысяч людей, беларусских оппозиционеров, будут эмигрировать в Евросоюз, Украину, еще куда-нибудь. Это и будет элементом брестской крепости, о которой говорил Лукашенко», — объясняет эксперт.

Но и этот вариант, считает он, является временным, и Россия организует либо отравление, либо убийство Лукашенко.

Напомним, в сети появилось видеодоказательство настоящего зверства беларусских силовиков в отношении участников акций протеста.

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