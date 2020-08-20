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В сети появилось новое доказательство зверств белорусских силовиков (видео)
Обнародован видеоролик, на котором видно, как в Молодечненском РОВД белорусские силовики избивают задержанных участников акций протеста против Лукашенко. Ранее сообщалось, что протестующие в Минске не стали штурмовать Центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина.
Видео разместил Telegram-канал TUT.by. Указано, что в ролике зафиксировано избиение силовиками задержанных на акции протеста 10 августа.
При этом начальник Молодечненского РОВД полковник милиции Вадим Пригара утверждал, что на массовых мероприятиях с 9 по 13 августа было задержано более 250 человек.
Как сообщалось ранее, Лукашенко, возможно, начал подготовку к побегу из страны. Один из президентских самолетов выполняет контрольные облеты — проверяется корректность работы систем, налаживается взаимодействие членов экипажа.271
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