Поглощение Путиным Беларуси: разведчик назвал два сценария, оба выгодны России

Бывший украинский разведчик, эксперт по международной безопасности Петр Копка считает, что заступаться за главу Беларуси Александра Лукашенко перед его собственным народом Россия не станет. Напомним, на неделе президент Беларуси несколько раз звонил Владимиру Путину.

В интервью Гордон он отмечает, что в Москве готовы воспользоваться «моментом истины», когда без особых усилий можно превратить Договор о создании Союзного государства России и Беларуси с де-юре в де-факто.

Поэтому, если Лукашенко удастся погасить сопротивление социума и подтвердить свою легитимность, ему в очередной раз придется превратиться в поборника российско-белорусской конфедерации, в противном случае ему уготована судьба беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Россию устраивают оба варианта, отмечает эксперт, обращая внимание на главный козырь России — подписанный в декабре 1999 года Договор о создании Союзного государства России и Беларуси, ратифицированный парламентами обеих стран. Во-вторых, Беларусь при Лукашенко очень прочно сидит на российской экономической «игле», поэтому быстро переориентироваться на другие источники финансов не сможет ни при каких условиях.

«Единственный временной ориентир, к которому надо было бы максимально завершить процедуры запуска договора, — это президентские выборы в США, то есть начало ноября этого года. К тому времени Москва должна создать благоприятный международный антураж, где Россия выглядела бы как миротворец, ответственный партнер Беларуси по договору», — описал сценарий бывший разведчик.

По его мнению, в сложившейся ситуации Кремль, кроме практической реализации договорных положений, будет преследовать еще одну цель — добиваться снятия международных санкций, связанных с аннексией Крыма и инициированными Россией событиями на Донбассе.

Напомним, накануне в Беларуси приземлился самолет директора ФСБ России.

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