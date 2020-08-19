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Лукашенко снова созвонился с Путиным: это как минимум третий звонок за последнюю неделю
Глава Беларуси Александр Лукашенко, заявивший, что новые выборы возможны только после его смерти, в очередной раз по телефону переговорил с президентом России Владимиром Путиным.
По словам пресс-секретаря президента Беларуси, Лукашенко на данном этапе координирует с Путиным свои действия в рамках Союзного государства и Договора о коллективной безопасности, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По данным официальных источников, это уже третий звонок главы Беларуси в Кремль. В реальности телефонных переговоров между двумя лидерами могло быть гораздо больше. Один из разговоров состоялся после развертывания войск на западной границе Беларуси.
Напомним, ранее лидеры двух стран по телефону договорились, что в случае обострения ситуации в Беларуси, будут действовать в соответствии с Договором о коллективной безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вечером 18 августа в Минске приземлился самолет, который принадлежит ФСБ России, и который часто использует ее глава Александр Бортников.286
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