Лукашенко снова созвонился с Путиным: это как минимум третий звонок за последнюю неделю

Глава Беларуси Александр Лукашенко, заявивший, что новые выборы возможны только после его смерти, в очередной раз по телефону переговорил с президентом России Владимиром Путиным.

По словам пресс-секретаря президента Беларуси, Лукашенко на данном этапе координирует с Путиным свои действия в рамках Союзного государства и Договора о коллективной безопасности, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным официальных источников, это уже третий звонок главы Беларуси в Кремль. В реальности телефонных переговоров между двумя лидерами могло быть гораздо больше. Один из разговоров состоялся после развертывания войск на западной границе Беларуси.

Напомним, ранее лидеры двух стран по телефону договорились, что в случае обострения ситуации в Беларуси, будут действовать в соответствии с Договором о коллективной безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вечером 18 августа в Минске приземлился самолет, который принадлежит ФСБ России, и который часто использует ее глава Александр Бортников.

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