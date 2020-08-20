На МКС произошло серьезное ЧП: первая информация

На Международной космической станции зафиксирована утечка воздуха, в связи с чем весь экипаж изолируется в российском модуле. Напомним, в апреле у одного из чиновников Роскосмоса, который присутствовал на космодроме Байконур при отправке нового экипажа на МКС, диагностировали коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роскосмос.

По информации источника, в пятницу, 21 августа, экипаж перейдет в модуль «Звезда», чтобы организовать контроль давления в модулях NASA.

Одной из возможных причин нештатной ситуации в Роскосмосе считают попадание микрометеорита.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Напомним, после того, как компания Илона Маска SpaceX впервые отправила астронавтов на МКС, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о намерении создать ракету еще лучше, чем у американского изобретателя.

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