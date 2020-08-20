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Принимаем предложение Кремля: врач Навального сделала неожиданное заявление
Лечащий врач росийского оппозиционера Алексея Навального Анастасия Васильева отреагировала на предложение Кремля содействовать в его отправке на лечение за границу.
По ее словам, речь идет о доставке политика в европейский токсикологический центр.
«Мы официально откликаемся на предложение и просим содействия в предоставлении медицинской документации для перевода Навального в ведущий токсикологический центр в Европе», — написала медик, отметив тем не менее, что главный врач больницы в Омске отказывает ей и супруге Навального в предоставлении выписки или эпикриза.
Тем временем медики оценивают состояние Навального как тяжелое, у него фиксировались судороги. Об этом сообщил источник Baza.
Ранее стало известно, что Юлию Навальную не пускали к супругу без свидетельства о браке.600
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