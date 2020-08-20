Вплоть до ареста имущества: в Раде хотят радикально наказывать должников за коммуналку

В Раде инициируют принятие нового закона о реструктуризации задолженности украинцев за коммунальные услуги, которая уже перевалила за 29 млрд. гривен (без учета неплатежей за электроэнергию и газ). Ранее представитель парламентского большинства предложил наказывать должников так же, как «алиментщиков».

Зарегистрированный в парламенте документ предполагает списание до 25% заработной платы или 20% пенсии в счет уплаты долга, сообщает ТСН.

Реструктуризация долга будет осуществляться на срок до 60 месяцев, а при невыполнении условий соглашения возможен арест имущества должника.

Если же погашения долга в течение 60 месяцев не произошло (при этом платежи в погашение долга осуществлялись), договор о реструктуризации долга автоматически продлится.

Напомним, до конца карантина останется в силе закон, который запрещает начислять штрафы и пеню за просрочку по оплате коммунальных услуг.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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