Билл Гейтс напомнил о страшной болезни, о которой забывают из-за коронавируса

Предсказавший появление коронавируса за год до событий в Ухани американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс решил напомнить человечеству о еще одной опасной болезни, которая остается «в тени» COVID-19.

Сделал он это традиционно в своем блоге.

В частности, Гейтс отмечает, что повышенная готовность систем здравоохранения разных стран к борьбе с коронавирусом, отразилась на их возможности бороться с другой опасной болезнью, которая не дремлет и продолжает находить всё новые и новые жертвы.

«Самое смертоносное животное в мире не отдыхало во время этой пандемии. Комары кусаются каждую ночь, заражая миллионы людей малярией — болезнью, которая убивает ребёнка каждую вторую минуту каждого дня», — написал миллиарде-филантроп.

По словам бизнесмена, комары «не носят масок» и не соблюдают социальную дистанцию, для многих стран, где проблема и так стоит остро, пик заболеваемости коронавирусом приходится на разгар сезона малярии.

Он отмечает, что из-за правил безопасного поведения врачам стало уже стало сложнее проводить профилактику и лечение малярии, а перебои с поставками основных средств борьбы с малярией, таких как надкроватные сетки, противомалярийные лекарства и экспресс-тесты, лишь усугубляют ситуацию.

«Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулёз и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему количеству смертей, чем Эбола, потому что эпидемия нарушила местные системы здравоохранения», — уверен Гейтс.

Он полагает, что в ситуации с коронавирусом может произойти то же самое, если ситуацию не удастся исправить, то смертность от малярии может достигнуть уровня 2000 года, когда погибло 764 тысячи человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Билл Гейтс предупредил, что пандемия коронавируса может привести к большим проблемам в Украине и других развивающихся странах.

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