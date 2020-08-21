Навальный далеко не первый: история отравлений неугодных за годы правления Путина

Европейские эксперты, комментируя внезапную госпитализацию известного российского оппозиционера Алексея Навального, который потерял сознание 20 августа на броту самолета, летевшего из Томска в Москву, считают вполне вероятным, что его целенаправленно отравили. Это мнение обобщила в беседе с «Немецкой волной» (DW) политолог Сюзан Стюарт, глава отдела Восточной Европы и Евразии в берлинском Фонде науки и политики (SWP). Этот исследовательский институт консультирует по внешнеполитическим вопросам правительство и парламент Германии, а также руководящие органы Евросоюза.

«Если окажется, что произошло именно отравление, то это вполне впишется в ту тактику, которой и раньше придерживались лица, близкие к российскому режиму или являющиеся его составной частью. В прошлом мы уже видели несколько случаев, когда людей, в которых кремлевский режим видит своих врагов, пытались отравить, и в некоторых случаях они от этого умерли — как в самой России, так и за ее пределами», — подчеркнула Стюрт.

С ней согласен эксперт по внешней политике оппозиционной немецкой партии «Союз-90/зеленые» Омид Нурипур. «В России отравление оппозиционных политиков — не новый метод. Мы знаем немало других примеров. Состояние здоровья господина Навального вызывает у нас большую тревогу, и мы должны донести это до Кремля», — сказал Нурипур.

Стюарт указывает на то, что сейчас у «кремлевского режима имеется целый ряд причин нервничать». «Коронавирус вызвал дальнейшее ухудшение экономического положения. В стране проходят упорные протесты, в том числе в Хабаровске, где они, по меньшей мере частично, направлены против режима. Ситуация в Беларуси является для российского руководства непредсказуемой и тревожной. В такой ситуации у кого-то вполне могла возникнуть идея попытаться осложнить деятельность определенных оппозиционных центров», — предположила Сюзан Стюарт.

«ФАКТЫ» решили напомнить случаи отравления врагов Кремля, которые имели место за годы нахождения Владимира Путина у власти. Список получился немаленький.

Летом 2003 года скоропостижно скончался известный российский журналист Юрий Щекочихин. Ему было 53 года. Он работал в «Новой газете», которая славилась своими расследованиями. Юрий занимался делом о контрабанде мебели через российскую таможню. Ее осуществляли торговые сети «Гранд» и «Три кита». Щекочихин заявил, что вместе с мебелью в страну ввозятся крупными партиями наркотики. Таможня закрывает на это глаза, потому что получает от контрабандистов щедрые вознаграждения.

Юрий Щекочихин

Юрий внезапно заболел. У него выпадали волосы, кожа слезала кусками со всего тела, отказали внутренние органы. Официальный диагноз российских врачей — редкий синдром Лайелла. Однако родственники журналиста и его друзья были уверены в том, что Юрия отравили. Даже называлось вещество — таллий. Им удалось добиться расследования только спустя четыре года после смерти Щекочихина, но оно не дало никаких результатов.

Анна Политковская

Вместе с Юрием в «Новой газете» работала известная журналистка Анна Политковская. 2 сентября 2004 года она летела из Москвы в Беслан, где боевики захватили детей и учителей в школе. В самолете Анне стало плохо, она потеряла сознание. Политковскую госпитализировали в Ростове-на-Дону. Диагноз — «отравление неизвестными токсинами». Журналистка была уверена, что яд ей подсыпали в чай, который она выпила на борту самолета. Однако каким-то образом образцы анализов, которые у нее брали в больнице, были уничтожены. Политковская выжила тогда. Однако 7 октября 2007 года ее убили в лифте в Москве, в доме, где она жила. Ей было 48 лет.

Александр Литвиненко

1 ноября 2006 года, Лондон. Бывший офицер ФСБ России Александр Литвиненко встретился в отеле Millennium Hotel со своим знакомым Андреем Луговым, который ранее служил в Главном управлении охраны РФ. Они знали друг друга с того времени, когда Литвиненко рискнул публично обвинить руководство ФСБ в попытке физического устранения Бориса Березовского. После этого в 2000 году Александр уехал в Великобританию, где получил политическое убежище. На встрече также присутствовал Дмитрий Ковтун. Литвиненко пил чай. Вечером того же дня он почувствовал себя плохо. Промывка желудка не помогла. Александра пришлось госпитализировать. Из больницы он больше не вышел. Сначала британские медики подозревали отравление таллием, однако затем стало ясно, что был использован радиоактивный полоний. Литвиненко скончался 23 ноября. Вскрытие подтвердило, что его отравили полонием. Британские спецслужбы и полиция провели тщательное расследование и пришли к выводу, что покушение совершили Луговой и Ковтун по приказу Кремля. Владимир Путин знал об этой операции. Москва категорически отрицала свою причастность к гибели Литвиненко. Отравление Александра резко ухудшило отношения между Британией и Россией.

10 ноября 2012 года, Лондон. Российский бизнесмен Александр Перепеличный совершал обычную пробежку. 44-летний мужчина был в неплохой физической форме, парой недель раньше прошел медицинское обследование, показавшее, что он здоров. И вдруг прямо во время пробежки Александр скончался!

Предварительное заключение гласило, что причиной смерти стал инфаркт. Однако не все были с этим согласны. Перепеличный бежал в Британию из России в 2009 году. Он помогал иностранным следственным группам разбираться в коррупционных схемах российских чиновников, на которые ранее указал юрист Сергей Магнитский, скончавшийся в московском следственном изоляторе. Вскрытие тела Перепеличного показало, что в его желудке находилось ядовитое вещество, получаемое из редкого растения гельземиум. Так возникла версия об отравлении Александра. После покушения на Сергея и Юлию Скрипаль расследование смерти Перепеличного было возобновлено, но доказать убийство бизнесмена не удалось.

В феврале 2015 года в центре Москвы рядом с Кремлем был застрелен известный российский оппозиционер Борис Немцов. Спустя три месяца его ближайший помощник и соратник Владимир Кара-Мурза-младший оказался в больнице без сознания. Некоторое время он находился в коме. Владимир выжил. Он утверждал, что его отравили. Именно такая причина была указана в диагнозе, который видел Кара-Мурза-младший. В феврале 2017 года история повторилась — снова госпитализация, кома. Главный токсиколог Москвы Юрий Остапенко заявил журналистам, что никаких подтверждений отравления пациента в обоих случаях не выявлено. Однакопроводивший свое независимое обследование Владимира французский врач Паскаль Кинц обнаружил в организме больного следы тяжелых металлов.

4 марта 2018 года в Солсбери (Великобритания) на скамейке в центре города были найдены без сознания бывший двойной агент российских и британских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Выяснилось, что их отравили с помощью нервнопаралитического вещества «Новичок», которое доставили в тихий Солсбери два россиянина Александр Петров и Руслан Боширов. Но это были их ненастоящие имена. Под видом российских туристов в Британии с «Новичком», находившимся во флаконе дорогих духов, побывали офицеры ГРУ России Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Сергей и Юлия выжили. В настоящее время они находятся в Новой Зеландии, находясь под защитой британских спецслужб. Солсбери на несколько месяцев превратился в этакий полигон испытаний «Новичка». Флакон случайно нашли Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Женщина умерла. Также тяжелое отравление перенес офицер полиции, обнаруживший Скрипалей на скамейке.

Москва как обычно все отрицает. Однако британское правительство и все его союзники признали выводы проведенного расследования убедительными. В отношении России были введены жесткие санкции.

11 сентября 2018 года попал в токсикологическую реанимацию одной из московских больниц Петр Верзилов, руководитель интернет-издания «Медиазона» и участник группы Pussy Riot. Ему стало плохо, и он потерял сознание. Российские медики ничего не могли сделать. Верзилова удалось перевести в берлинскую клинику Charité. Немецкие специалисты уверенно заявили, что он был отравлен, однако не смогли установить каким веществом. Предполагается, что это был атропин. Верзилов утверждает, что его симптомы очень похоже на симптомы, которые наблюдаются теперь у Алексея Навального…

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