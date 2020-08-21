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"Бацька" идет в Сеть: между сторонниками Лукашенко и оппозицией началась "война стикеров"
Борьба между сторонниками перемен в Беларуси и приверженцами нынешнего президента Александра Лукашенко потихоньку перекочевала с улиц и площадей на просторы интернета, и нашла свое отражение в «битве стикеров».
Об этом пишет «Медуза».
Зачинателем борьбы за просторы Сети стал телеграмм канал «Пул первого», который связывают с пресс-службой Александра Лукашенко, выпустивший набор из 20 стикеров под названием «За Беларусь».
Среди них есть стикеры с изображением Лукашенко и подписями «# ЯМыБатька» и «Отстоим Батьку». Есть стикер с автомобилем, из окна которой торчит флаг Республики Беларусь с подписью «Саня останется с нами».
Протестующие ответили набором стикеров «Уходи».
Оппозиция использовала те же рисунки, но изменила надписи на стикерах. Например, стикер «Отстоим Батьку» превратился в «Батьку в отставку». Стикер «ОМОН — это средство от массовой глупости» стал стикером «ОМОН — это оружие массового жестокости». Стикер, где из окна автомобиля выглядит флаг Республики Беларусь, получил подпись: «Саня мчится в Ростов».
Не смог устоять от «борьбы стикеров» и официальный канал мессенджера Telegram: 15 августа он запустил официальный канал Беларуси и даже нарисовал специальные стикеры с медведем, рыбкой, Светланой Тихановской и лозунгом «Жыве Беларусь».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что лидеры многих стран Запада надеются, что «борьба» между оппозицией и властью продолжится исключительно в сфере шутливых стикеров и картинок, и не примет кровавый оборот, какой ей готовят в министерстве обороны страны.
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