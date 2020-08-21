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Мир

Министр обороны Беларуси допустил, что армия будет стрелять по участникам протестов

5:30 21 августа 2020
Хренин

«Переназначенный» Александром Лукашенко и успевший попасть под литовские санкции министр обороны Беларуси Виктор Хренин допустил, что военным придется применить оружие против протестующих.

Запись закрытой встречи с руководителями силовых подразделений, прошедшей 20 августа, опубликовало издание «Наша Нива».

«Нас призывают, в том числе и Тихановская: „Не выполняйте преступные приказы“. Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные», — сказал он.

Министр отметил, что армия оказалась в роли часового, который действует согласно уставу.

«Если после предупреждения нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх. Чтобы мы не сделали выстрел на поражение. Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового», — продолжил он, добавив, что задача армии — «не допустить выстрела вверх».

Также министр не исключил сценария, при котором Белоруссия окажется в состоянии гражданской войны. «На сегодня это уже реальность. Сомневающимся лучше уйти сейчас — на команде «Стой, стрелять буду», — резюмировал Хренов.

Ранее белорусская оппозиция пообещала обеспечить жильем силовиков, которые откажутся выполнять «преступные приказы» и разгонять протестующих. Тем, кто перейдет на сторону народа, также обещают безопасность и неприкосновенность, отмену долгов за образование и других задолженностей.

Напомним, что сейчас по всей Беларуси больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Митинги жестко разгонялись, были задержаны порядка семи тысяч человек. Известно о четырех погибших.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Помпео от имени США призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией.

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