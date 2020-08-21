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"Я хочу это делать": у протестующих в Беларуси, возможно, появился мощный лидер из числа бывших соратников Лукашенко
Во время протестов в Беларуси в полный рост встала проблема отсутствия в рядах оппозиции яркой, харизматичной личности, способной повести за собой. Сейчас потенциальные лидеры протеста уже появились. Так, например, среди них называют Павла Латушко — экс-министра культуры и дипломата. Он был среди тех немногих бывших статусных чиновников, кто открыто поддержал уличные акции. Латушко в числе первых присоединился к Координационному совету по мирной передаче власти.
В интервью «Настоящему времени» оппозиционер подтвердил, что от доставшейся ему ведущей роли в протестах отказываться не будет. В то же время Латушко не спешит называть себя лидером. «Лидеры сами себя не назначают, лидера, наверное, определяет общество» — уточняет он.
По словам экс-министра, среди его соратников по координационному совету оппозиции есть немало уважаемых людей, достойных лидерской роли. Но особенность Координационного совета в том, что формальный глава там не нужен и не предполагался.
Латушко работал не только в Минкультуры, но и много лет был послом Беларуси в европейских странах. Потому политик выбирает очень дипломатические формулировки, прогнозируя свою будущую роль в протестах.
«Я ретранслирую позицию, которую говорят люди. И для меня это важно. Я не хочу от этого отказываться, я буду это делать… Если я вам сейчас заявлю: „Да, я хочу быть лидером“, — это будет правильный ответ? С точки зрения политика, это будет абсолютно неправильный ответ», — подытожил оппозиционер.
Напомним, генпрокурор Беларуси объявил об уголовном преследовании тех, кто присоединился к Координационному совету оппозиции. Участникам объединения инкриминируют захват власти и угрозу для нацбезопасности.
Фото wikipedia.org255
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"Я хочу это делать": у протестующих в Беларуси, возможно, появился мощный лидер из числа бывших соратников Лукашенко
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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