«Ефремова топят»: свидетель рассказал, кто сидел за рулем в момент ДТП

В пятницу, 21 августа, Пресненский суд Москвы продолжит слушания по делу известного актера Михаила Ефремова. Как уже сообщали «ФАКТЫ», вечером 8 июня в районе Смоленской площади в российской столице произошло ДТП с участием автомобиля Ефремова. Его внедорожник на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в небольшой фургон, за рулем которого был курьер компании «Деликатеска» Валерий Захаров. От полученных травм водитель фургона скончался. Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека. Наказание по ней составляет в России от пяти до 12 лет лишения свободы. Актер находится под домашним арестом.

Ранее на суде выступили свидетели обвинения, которые в один голос заявили, что за рулем внедорожника находился Михаил Ефремов. Кроме него, в машине никого не было. Вскоре после трагедии актер записал видеообращение, в котором фактически признал свою вину. Однако затем на суде адвокаты Ефремова заявили, что их подзащитный вину не признает.

В четверг, 20 августа, на суде выступили свидетели защиты. Их показания прояснили стратегию, выбранную командой адвоката Эльмана Пашаева и его команды, защищающей Ефремова. Коротко ее можно сформулировать так — Михаила подставили, он не виноват и никогда этого не говорил, за рулем внедорожника находился другой человек.

Первой два часа давала показания жена Ефремова Софья Кругликова. Она рассказала, что в день ДТП находилась с тремя детьми на даче. Муж позвонил ей, уже будучи навеселе. Говорил что-то невнятное о какой-то женщине, к которой ему нужно поехать в больницу и проведать. Софья особо не вслушивалась и просто рекомендовала Михаилу лечь спать. Об аварии она узнала из выпуска новостей. А мужа увидела уже на следующий день, когда вернулась домой в московскую квартиру.

«В каком состоянии он был? Называется отходняк по-русски. Наверное, от алкогольного опьянения. Выглядел он сильно помятым. У него была запекшаяся кровь на шее. Я сняла с него одежду — синяки по всему телу», — рассказала суду Кругликова. Она уложила мужа спать. Софья утверждает, что хорошо знает — в том состоянии Михаилу мог помочь только сон.

Последовал вопрос, как часто пьет Ефремов. «Бывает. Особенно по праздникам. Может лишнего принять… До 200 граммов ведет себя как нормальный человек. С ним весело, хороший, добрый, легкий. Но после 300 граммов он уже ничего не помнит. Теряет мозг. Ему начинают приходить дурацкие идеи, он ни от чего не может отказаться…» — ответила Кругликова.

Сама она алкоголь не употребляет. Когда муж выпивает, обычно оставляет его одного и уезжает с детьми на дачу. Софья также рассказала, Михаил часто не ночует дома. А когда утром его привозят, не может вспомнить, ни с кем он пил, ни где был. «Я все-таки четвертая жена. Как ревнивая девушка начинаю обзванивать друзей Миши, выяснять, где он был, где мог оставить машину. За руль он в таком состоянии никогда на садится, берет такси, или его привозят», — заявила Кругликова. Из-за таких ситуаций Ефремов чувствует себя потом виноватым и «сильно страдает».

Софья рассказала также, что после ДТП муж приходил в себя три дня. «Я к нему подходила. Он молился, рыдал…» — сказала Кругликова. Потом они стали думать, что делать дальше, и связались с Пашаевым. По ее словам, Михаил множество раз пытался поговорить с родственниками погибшего, попросить у них прощения и предложить компенсацию. Но те отказывались и говорили, что без разрешения адвоката Александра Добровинского не будут ничего принимать.

Помощница Добровинского Анна Бутырина тут же поинтересовалась, почему тогда Ефремов признал свою вину в видеообращении, а потом отказался от своих слов. «Михаил свою вину не признавал… Он извинялся за то, что сложилась такая ситуация. Он знал, что есть потерпевшие. Миша всегда себя чувствует виноватым, его так с детства воспитали», — ответила Кругликова.

Она подчеркнула, что Ефремов — очень добрый и порядочный человек. Полностью обеспечивал ее, их троих детей, 19-летнюю дочь от третьего брака Анну-Марию, а также помогал старшим сыновьям, занимался благотворительностью и иногда помогал даже незнакомым людям. Из-за этой аварии он и вся семья тяжело переживали, что Михаил из «всенародно любимого превратился во всенародно нелюбимого актера».

Судья Абрамова в конце допроса свидетельницы поинтересовалась, не было ли у Ефремова врагов. Кругликова заявила, что иногда ее мужу «давали в морду». Один раз он пришел домой со сломанным ребром. Сказал, что повздорил с полицейскими. Софья также сообщила о противостоянии Ефремова и нового художественного руководителя театра «Современник» Виктора Рыжакова. При этом подчеркнула, что дальше ругани их взаимная неприязнь зайти вряд ли могла.

Все эти два часа Ефремов смотрел то в стол, то на жену, то на энциклопедию футбольного клуба «Спартак», которую принес с собой на заседание. Пару раз он пытался перебить супругу. «Можно, Миша, сейчас я буду говорить?» — попросила Софья. «Меня не слушаете, так хоть супругу послушайте», — посоветовала Ефремову Абрамова.

Затем начался допрос еще одного свидетеля защиты. СМИ называли его «секретным оружием» адвоката Пашаева. Этим человеком оказался некто Александр Кобец. Он заявил суду, что 8 июня был очевидцем ДТП с участием автомобилей Ефремова и Захарова. В тот вечер Александр пил пиво вместе со своим другом Андреем Гаевым, которого защита также обещает допросить в суде. «Выпили полтора литра, „Балтика“, девятка», — так начал свои показания Кобец.

Где это происходило точно, Александр так и не смог сказать, мотивируя тем, что он не москвич, а приезжий. То ли дворик какой-то, то ли сквер. Он признал, что делали они это в общественном месте и попросил его за это не наказывать. Когда пиво закончилось, приятели вышли на Садовое кольцо. Решили просто погулять и обсудить дальнейшие планы.

«И вдруг неожиданно услышали визг, удар. Когда мы обернулись, я смотрю — стоит черный джип и белого цвета машина… Хотели оказать помощь, но там все в мясо!» — заявил Кобец. И уточнил, что имеет в виду белый фургон. Тогда он подошел к внедорожнику и увидел двух человек в машине.

Кобец постарался их описать. Оба — мужчины. У того, кто был на пассажирском сиденье «волосы как у Аллы Пугачевой». Он смотрел на мужчин через лобовое стекло. Сработавшая подушка безопасности мешала ему хорошенько разглядеть пассажира, но этот человек был очень похож на Ефремова.

Александр подошел к водителю, который пытался освободиться от своей подушки безопасности и размахивал руками. Это был мужчина лет 38, с карими глазами, темными волосами, русский, в серой футболке и жилетке. Кобец спросил, не нужна ли ему помощь. Но тот с угрозами велел Александру убираться. При этом послал его матом. Свидетель повторил эти слова в суде, за что получил замечание от судьи Абрамовой.

Тут его товарищ крикнул: «Смотри, это Ефремов!» И показал на пассажира, который уже вылез из машины.

«Я все-таки в чужом городе, у меня семья, маленький ребенок. Мне проблемы не нужны. И я ушел с места аварии. Там рядом „Азбука вкуса“, зашел в нее», — сказал Кобец.

Когда об аварии начали рассказывать по телевизору, Александр удивился. «Все утверждали, что за рулем был Ефремов. Я подумал, что за бред! Потом мой товарищ сказал, что, возможно, Ефремова хотят слить, потому что кто-то имеет большой вес. Я решил, что не буду рисковать, поеду домой… Переживал за жизнь близких», — объяснил свое поведение свидетель.

Позже ему стало все же стыдно. Он видел, что «Ефремова топят». Сам связался с адвокатом Пашаевым и согласился выступить на суде. «Я долго не хотел ехать и быть свидетелем. Пока адвокат меня не уговорил и не дал гарантию, что ничего не произойдет. Боялся давления… Ты видишь человека, которого топят, и ты знаешь, что это не так. Я стал думать, что может тогда произойти со мной — я-то вообще никто», — заявил Кобец. Он утверждает, что Пашаев проверил его на полиграфе.

Прокурора и адвокатов родственников Захарова показания Александра не впечатлили. Они засыпали его кучей вопросов. По каждому второму из них Пашаев требовал, чтобы судья Абрамова сняла вопрос. Происходящее превратилось в бесконечную перепалку представителей обвинения и защиты. Абрамовой пришлось сделать обеим сторонам несколько десятков замечаний.

Кроме того, несколько раз пытался вмешаться Михаил Ефремов, но его не слушали. В какой-то момент всех перекричал актер Михаил Горевой, который возглавляет группу поддержки обвиняемого. «Че тупишь, рыжая, ***, цирк на ножах! А вот он свидетель — настоящий… Измором пытаются взять!» — орал Горевой.

Тут выяснилось, что у свидетеля слабое зрение. Он сам об этом сказал. Один глаз не видит полностью, у второго- минус 3. «Я и прокурора не очень хорошо вижу», — признался Кобец.

Допрос продолжался более двух часов и закончился тем, что прокурор предложил Александру найти себя на видео, сделанное сразу после аварии. Все собрались возле стола судьи. Кобец несколько раз просмотрел видео. «Не помню, не узнаю, себя не вижу…» — бормотал он. Наконец, он узнал на видео своего приятеля. А потом сказал, что мужчина, стоящий рядом с Гаевым, это, видимо, он — Александр Кобец.

Добровинский тут же обратил внимание суда, что мужчина, на которого указал свидетель, одет вовсе не так, как описывал перед этим Александр. Пашаев философски отметил, что все ошибаются — Кобец не обязан был помнить, какая одежда была на нем 8 июня.

Закончилось все тем, что свидетель заявил: «У меня ноги горят, ваша честь». И попросил суд освободить его от продолжения допроса, поскольку он испытывает сильную усталость.

После очередного перерыва Пашаев заявил, что после выхода из суда свидетеля начали преследовать сотрудники правоохранительных органов в штатском. Адвокат заявил несколько ходатайств — о просмотре фрагментов ток-шоу, на которых уже допрошенные свидетели якобы рассказывали не то, о чем сообщили суду, об исключении из материалов дела некоторых видео и о проведении новой комплексной экспертизы для исследования автомобилей, попавших в ДТП, и медпомощи, оказанной потерпевшему Захарову. Судья Абрамова все эти ходатайства отклонила.

После завершения заседания Пашаев заявил журналистам, что мужчина, находившийся за рулем внедорожника Ефремова в момент аварии, уже установлен. «Это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — многозначительно пообещал адвокат.

21 августа планируется допрос самого Михаила Ефремова. Слушания продолжаются.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что адвокат Ефремова уверен в оправдательном приговоре.



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