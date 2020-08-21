В Минске люди выстроились в «цепь покаяния»: впечатляющие фото и видео

В Беларуси, где продолжаются забастовки и протесты против фальсификации президентских выборов, люди образовали живую «цепь покаяния».

Цепь длиной около 13 километров символически простирается от мемориала в урочище Курапаты, где похоронены жертвы сталинских репрессий, до СИЗО на Окрестина, куда свозили задержанных во время массовых протестов в Минске. Люди держат в руках бело-красно-белые флаги, плакаты, общаются, поют.

Фото опубликовал ресурс TUT.BY в своем Telegram-канале.





На некоторых отрезках цепи появились милиционеры, предупреждающие людей, что мероприятие незаконное и за участие в нем предусмотрена административная ответственность.

Напомним, оппозиционерка Светлана Тихановская призвала белоруссов к еще более массовым забастовкам, конечной целью которых должно стать освобождение политзаключенных и новые прозрачные выборы.

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