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"Выстоим и победим": Тихановская призвала белорусов выйти на марш протеста (видео)

23:25 21 августа 2020
Тихановская Светлана

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, ранее призвавшая граждан страны к массовым забастовкам, поддержала «Марш новой Беларуси», запланированный на 23 августа.

Об этом она заявила в видеообращении, которое разместил штаб оппозиции.

По словам Тихановской, белорусы мечтали жить в стране, в которой «не народ для власти, а власть для народа», и именно сейчас они близки к своей мечте.

«Белорусы показали свою силу, когда сделали свой выбор и поднялись в его защиту. Мы хотим, чтобы голос каждого был услышан, мы выстоим и победим», — подчеркнула она.

Оппозиционерка уверена, что поддержав «Марш новой Беларуси», жители страны продемонстрируют свою волю и решимость.

«Я приветствую каждого, кто придет показать свою волю и решимость, чтобы приблизить нашу победу. И помните — только вместе мы сможем построить страну для жизни», — добавила Тихановская.

Напомним, что в Беларуси продолжаются акции протеста из-за результатов президентских выборов, состоявшихся в стране 9 августа. ЦИК отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, который по официальным данным получил поддержку более 80% избирателей. Однако часть белорусов и оппозиция считают, что результаты голосования были сфальсифицированы, а победу одержала Тихановская.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в штабе Светланы Тихановской решили официально оспорить результаты выборов президента. В частности, адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу о признании выборов 9 августа недействительными. Решение о начале производства должно быть принято в течение 3 дней.

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