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У Тихановской просят Верховный суд Беларуси признать выборы недействительными
В штабе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая из Литвы призывает белорусов к расширению протестов, решили официально оспорить результаты выборов президента.
Адвокат Максим Знак подал в Верховный суд жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.
Решение о начале производства должно быть принято в течение 3 дней.
Перед этим аналогичную жалобу подала другая экс-кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая, передает zn.ua.
Ранее все кандидаты в президенты, за исключением Александра Лукашенко, подали в ЦИК жалобы на итоги выборов. ЦИК отклонил их все.
Напомним, 19 августа, состоялось первое заседание президиума Национального координационного совета белорусской оппозиции, которая сформулировала свои требования к нынешней власти. Инициатором его создания также стала Тихановская.
В Координационном совете подчеркнули, что их основная цель — «поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе», а не изменение курса страны или конституционного строя.
Генеральный прокурор Беларуси уже пригрозил тюрьмой участникам Координационного совета оппозиции.35
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