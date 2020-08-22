Пытаются заставить замолчать: власти Беларуси заблокировали более 70 независимых ресурсов

Потерпев поражение в информационной борьбе с участниками мирных протестов, власти Беларуси решил прибегнуть к испытанному средству всех недемократических режимов — введению цензуры и запретов на свободу слова.

Так, вечером 21 августа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» гражданам страны заблокировали доступ к нескольким десяткам сайтов информационной направленности.

Об этом пишет Радио.Свобода.

В частности, проблемы с доступом имеются к Euroradio, Belsat, Tribuna, Радыё Свабода, Платформа «Голос», Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

Всего, по данным NEXTA, в списках блокировок 73 информационных ресурса.

Они недоступны для просмотра обычным пользователям, но доступны для интернет-провайдеров.

Напомним, что белорусские пользователи не впервые сталкиваются с фактом блокировки: с началом протестов 9 августа в стране пропал интернет, а затем был ограничен доступ к ряду популярных прокси-сервисов. С их помощью люди могли пользоваться популярными мессенджерами, на которых координировались действия протестующих.

Теперь, похоже, за «проблему» взялись более глобально.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несмотря на запреты, белорусы намерены отстаивать свое право на правду. Так, на 23 августа запланирован «Марш новой Беларуси», на котором они покажут, что хотят жить в стране, где «не народ для власти, а власть для народа».

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