Уникальные роды: в Вашингтоне самая пожилая гигантская панда в США родила медвежонка (фото)

Рождение панды в неволе — сравнительно редкое явление, поэтому можно понять, с каким энтузиазмом сотрудники Смитсоновского национального зоопарка Вашингтона восприняли сообщение о том, что большая панда по кличке Мэй Сянь в пятницу родила детеныша.

Об этом передает AFP.

«Мэй Сянь сразу взяла детеныша и начала его укачивать», — говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Также сообщается, что панда смогла родить с помощью процедуры искусственного оплодотворения.

Сотрудники зоопарка рассказали, что мать и детеныш чувствуют себя хорошо, однако еще предстоит более точное исследование медвежонка. Через несколько дней специалисты сообщат пол детеныша панды.

«Мэй Сянь находится в довольно преклонном возрасте для материнства, мы понимали, что шансы выносить детеныша малы. Тем не менее, нам хотелось использовать эту возможность и дать шанс», — рассказал представитель зоопарка Стив Монфорт.

Ей провели операцию по оплодотворению замороженной спермой еще в мае.

Мэй Сянь стала второй в мире гигантской пандой, родившей потомство.

В 2015-м году Мэй Сянь прошла процедуру искусственного оплодотворения. В предыдущие годы она родила четырех детенышей, однако лишь двое из них, появившиеся на свет в 2005-м и 2013-м, выжили.

Агентство напоминает, что гигантские панды находятся под угрозой исчезновения. У этого вида крайне низкая плодовитость, особенно в неволе. Ареал обитания животных ограничен несколькими горными хребтами в центральной части Китая. Всего в природе обитает около 1,6 тысячи гигантских панд, еще около 300 — в неволе, в основном в КНР.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ровно год назад, в августе 2019 года в Бельгии в зоопарке «Пайри Дайза» большая панда по имени Хао Хао родила сразу двух детенышей — самца и самку. Самец весил 160 г, а самка, родившаяся два часа спустя — 150 г.

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