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Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
Момент взрыва в 10-этажном жилом доме в Ярославле запечатлела камера, находящаяся в 25 метрах от места ЧП.
В то время, когда в Ярославле в доме на улице Батова прогремел взрыв, в одном из дворов гуляли дети и мама одного из них. Когда раздался взрыв, на детскую площадку полетели осколки. Мама схватилась за голову и метнулась к малышу. Ребенок в панике вцепился в нее. К счастью, на площадке никто не пострадал, сообщает 76.ru.
Ночью 22 августа стало известно, что под завалами нашли тело ребенка. 8-летнего мальчика под завалами искали несколько часов. Также во время ЧП погибли две женщины.
Пока известно о трех жертвах.
Напомним, в июне в Киеве на проспекте Григоренко в девятиэтажке произошел также взрыв газа. В результате взрыва погибли люди, многие получили травмы.
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