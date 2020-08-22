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Мир

Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео

8:28 22 августа 2020
дом

Момент взрыва в 10-этажном жилом доме в Ярославле запечатлела камера, находящаяся в 25 метрах от места ЧП.

В то время, когда в Ярославле в доме на улице Батова прогремел взрыв, в одном из дворов гуляли дети и мама одного из них. Когда раздался взрыв, на детскую площадку полетели осколки. Мама схватилась за голову и метнулась к малышу. Ребенок в панике вцепился в нее. К счастью, на площадке никто не пострадал, сообщает 76.ru.

Ночью 22 августа стало известно, что под завалами нашли тело ребенка. 8-летнего мальчика под завалами искали несколько часов. Также во время ЧП погибли две женщины.
Пока известно о трех жертвах.

Напомним, в июне в Киеве на проспекте Григоренко в девятиэтажке произошел также взрыв газа. В результате взрыва погибли люди, многие получили травмы.

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