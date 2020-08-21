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Разрушены три этажа: в Ярославле прогремел смертельный взрыв в многоэтажке (видео)
В российском Ярославле произошел взрыв в жилом 10-этажном доме. Ранее в Казани в наземном газохранилище взорвался сжиженный газ.
По информации Telegram-канала «Раньше всех Ну почти», в доме в Ярославле тоже взорвался газ. В результате погиб один человек, двое пострадали.
Под завалами еще остаются остаются люди. В доме разрушены с 3 по 5 этаж.
Напомним, в июне в Киеве на проспекте Григоренко в девятиэтажке произошел взрыв — были разрушены квартиры на этажах с четвертого по седьмой. Причиной ЧП спасатели назвали взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибли люди, многие получили травмы.201
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