Разрушены три этажа: в Ярославле прогремел смертельный взрыв в многоэтажке (видео)

В российском Ярославле произошел взрыв в жилом 10-этажном доме. Ранее в Казани в наземном газохранилище взорвался сжиженный газ.

По информации Telegram-канала «Раньше всех Ну почти», в доме в Ярославле тоже взорвался газ. В результате погиб один человек, двое пострадали.

Под завалами еще остаются остаются люди. В доме разрушены с 3 по 5 этаж.

Напомним, в июне в Киеве на проспекте Григоренко в девятиэтажке произошел взрыв — были разрушены квартиры на этажах с четвертого по седьмой. Причиной ЧП спасатели назвали взрыв газовоздушной смеси. В результате взрыва погибли люди, многие получили травмы.

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