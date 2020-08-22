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Лукашенко отличился циничным заявлением об избитых силовиками протестующих

16:51 22 августа 2020
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил, что в случае прихода к власти лидеры протестов могут призвать в страну войска НАТО, цинично высказался о гражданах своей страны, пострадавших от жестокости силовиков. Напомним, наибольшие зверства происходили в минских «застенках» на Окрестина.

По его мнению, 60% публикуемых в сети фото являются ничем иным, как постановочными кадрами.

«В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% — это постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей», — сказал Лукашенко на провластном митинге в Гродно.

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При этом «бацька» все же допустил, что некоторые поступки силовиков были чрезмерными, назвав это «ошибкой» и призвав простить.

«Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите их», — цитирует Лукашенко Наша Нива.

Напомним, 14 августа по приказу Лукашенко из СИЗО начали отпускать людей, которых силовики задерживали на митингах против подтасовок на президентских выборах 9 августа. Тогда в сети и начали появляться фотосвидетельства пыток, которых протестующих подвегли в застенках.

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Лукашенко отличился циничным заявлением об избитых силовиками протестующих

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