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"Гестапо": появилось видео избиения и пыток в "минских застенках" на Окрестина
Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина в Минске стал символом жестокости силовиков Лукашенко с начала протестов в Беларуси.
Уже на следующий день после начала акций протестов и жесткого разгона митингующих появились свидетельства того, как задержанных доставляли в ЦИП, где избивали в течение ночи с садистской жестокостью, отчего те кричали от боли и мучений.
В ответ силовики и сам президент Беларуси пытались отрицать факт избиений и издевательств, но в сети появлялось все больше доказательств произвола силовиков.
Один из таких пугающих роликов опубликовало «Радио Свобода».
На нем видно, как возле стены стоят на коленях с поднятыми вверх руками задержанные участники протестов. Проходящие мимо надзиратели «для профилактики» бьют их дубинками по спине и ступням ног.
Затем в помещение загоняют «пополнение» — новую группу задержанных — их грубо толкают в спину, а затем также лупят изо всех сил тяжелыми резиновыми дубинками.
Видео явно не для слабонервных, и можно только представить, какой ужас оно бы вызывало, если бы было записано со звуком.
Видео с избиениями задержанных в изоляторе на Окрестина. Видео: @svaboda pic.twitter.com/gal4MAHPEC— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 21, 2020
Но даже в таком виде мало кто остается равнодушным от страшной картины издевательств. Читатели страницы едва сдерживаются в своих комментариях:
Напомним, что именно жуткая и неприкрытая агрессия против мирных демонстрантов и вынуждала белорусов выходить на улицы своих городов — бороться за свой выбор, за свою свободу.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что зверства белорусских «карателей» на себе ощутил и волонтер из Украины Константин Реуцкий, попавший за решетку и рассказавший об увиденных ужасах. Также видео с рассказами людей, попавшихся белорусским силовикам, об издевательствах над задержанными, некоторые из которых показывали огромные гематомы после избиений, размещали белорусские ресурсы.69
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